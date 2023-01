Le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

Le gardien Hugo Lloris, capitaine des champions du monde 2018 et joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France de football (145 sélections), a annoncé sa retraite internationale dans un entretien au quotidien sportif L'Équipe publié ce lundi. Hugo Lloris "préfère sortir en étant au plus haut, que d'attendre une baisse de régime ou la compétition de trop ", dans la foulée de la finale mondiale disputée par l'équipe de France, qui a vu un second titre consécutif lui échapper aux tirs au but face à l'Argentine (3-3, 4 tab à 2).

ⓘ Publicité

Éviter la saison de trop

"Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout", affirme le portier de 36 ans. "J'ai le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir encore pris ma part dans l'aventure, mais je n'ai pas envie d'attendre le moment où je commencerai à en faire un peu moins. Je préfère sortir en étant toujours en haut, après avoir aidé l'équipe de France à arriver en finale de Coupe du monde", a confié Lloris au quotidien sportif. "Il arrive un moment où il faut savoir passer la main", poursuit-il. "Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer", dit-il en citant notamment le nom de son successeur désigné dans la cage tricolore, Mike Maignan.

Formé à Nice, où il a démarré sa carrière professionnelle en 2005, Hugo Lloris a effectué ses débuts en équipe de France en 2008. Lloris s'est vu confier le brassard de capitaine des Bleus par Laurent Blanc, qui avait succédé à Raymond Domenech après le fiasco Knysna en 2010. L'actuel sélectionneur Didier Deschamps en a fait un homme de base de l'équipe de France, avec en point d'orgue une finale d'Euro en 2016, le titre mondial en 2018 et une nouvelle finale en Coupe du monde le 18 décembre dernier.

Dans le livre d'or des Bleus, Lloris apparaît aux côtés des plus grands gardiens, comme Joël Bats et Fabien Barthez, deux personnalités qu'il a d'ailleurs consultées avant de prendre sa décision.

Qui pour prendre la suite ?

Le champion du monde souhaite désormais se "concentrer" sur mon "quotidien avec Totthenham", son club depuis 2012. Sa retraite internationale ouvre le débat du capitanat des Bleux. Le vice-capitaine Varane postule naturellement, comme Kylian Mbappé, homme fort des Bleus à 24 ans.