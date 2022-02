Le capitaine strasbourgeois Dimitri Liénard, après le succès contre Nantes : "J'avais la patte gauche chaude"

Le Racing conforte sa quatrième place en L1 après son court succès face à Nantes (1 à 0, but de Liénard) ce dimanche à la Meinau. Réactions, analyses, stats et résumé audio.

LES DECLAS :

- L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "C'était un match serré, âpre, dans des conditions d’hiver sur un terrain assez lourd, du vent, de la pluie. Dans une saison, il faut être capables de gagner ce type de matchs. Ce qui m’a plu, c’est qu’on a été capables de jouer dans un autre registre, c’est important dans le développement de l’équipe d’avoir plusieurs cordes à son arc. On a peut-être été moins spectaculaire, mais très solide et bien organisés, on a concédé très peu de choses à l'adversaire."

- Le capitaine Dimitri Liénard : "J'avais tiré pas mal de coup francs depuis dix, douze jours à l’entraînement, j’avais ma patte gauche assez chaude. Et je marque souvent contre Nantes. L'année dernière, j'avais marqué, il y a deux ans aussi, un peu dans le même genre, une balle décalée et une frappe forte au sol. C'est un plaisir de donner la victoire à l'équipe. Mais c'est surtout une force collective, on a fait un gros match défensivement. En général, on dit qu'une bonne équipe, après une défaite, ne veut pas perdre. Et une très grande équipe, elle veut gagner. On n'est pas encore une très grande équipe, mais une bonne équipe quand même (sourires)".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'HOMME DU MATCH :

Si Anthony Caci et Lucas Perrin notamment ont réalisé une excellente prestation défensive, c’est Dimitri Liénard qui a fait basculer la victoire dans la besace strasbourgeoise. Plutôt discret dans le jeu, le capitaine du Racing a profité d’un dégagement raté de Fabio pour inscrire le seul but du match d’une frappe puissante du gauche (transversale rentrante). Dim a célébré comme il se doit son deuxième but de la saison devant le kop strasbourgeois.

LA STAT : 11.

Le Racing a déjà remporté autant de victoires (11) en 23 rencontres de Ligue 1, que toute la saison dernière.

11, c'est aussi le nombre de buts inscrits désormais par Dimitri Liénard dans l'élite du foot français.