Pas le temps de souffler pour le Stade Malherbe de Caen. Deux matchs à domicile se profilent cette semaine et l’entraineur Fabien Mercadal doit composer avec une cascade d’absence en défense.

Caen, France

La défaite à Saint-Etienne a été douloureuse. Les Caennais n’ont pas perdu que trois points dans le Chaudron, mais aussi deux défenseurs centraux parfois utilisés également en sentinelle. Pour Romain Genevois la saison est compromise après la rupture totale de son tendon d’Achille. Opéré aujourd’hui le joueur haïtien sera absent pour une durée de quatre à six mois. Ismaël Diomandé doit pour sa part reprendre l’entrainement jeudi et pourrait revenir samedi pour le deuxième match de la semaine. Mais en l’état cinq défenseurs (Djiku, Genevois, Sankoh, Diomandé et Gradit) sont absents pour la réception de Montpellier, inattendu troisième du championnat.

Affaiblir le couloir ou le milieu ?

Fabien Mercadal va chercher sinon la meilleure la moins mauvais solution. L’entraîneur est resté plutôt énigmatique dans ses intentions lors du point presse d'avant-match. « Fred ou Prince qui descendrait » s’est-il contenté de répondre…. Certes Frédéric Guilbert peut jouer dans l'axe comme en 2e mi-temps à Saint-Etienne. Mais si cette solution est retenue, l’entraîneur déplace le problème sur le flanc droit de la défense. Jonathan Gradit, en phase de reprise (il jouera ce week-end avec la réserve), n’est pas apte. Le coach n’a pas exclu d’appeler dans le groupe Mouhamadou Dabo et Chaker Alhadur, deux joueurs qu’il n’a pas encore utilisés en matchs officiels cette saison. L’autre option serait de solliciter le capitaine Prince Oniengué qui descendrait d’un cran. Mais il faudrait le remplacer au milieu de terrain, à un poste de sentinelle où il n’y a pas de doublures aptes (les potentiels numéros deux sont… Diomandé et Sankoh).

Gestion compliquée donc à 48h du match contre Montpellier, sur le podium après six journées. Les Héraultais n’ont perdu qu’un seul match depuis le début de la saison.