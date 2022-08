Le Cazaux Olympique Football attend un coup de pouce financier des Girondins de Bordeaux

A La Teste, le club de foot de Cazaux attend un coup de pouce financier des Girondins de Bordeaux. En raison de l'incendie et de l'annulation des fêtes du lac le Cazaux Olympique n'a pas pu financer sa saison prochaine. Manque à gagner pour l'association : 50.000 euros, soit la moitié du budget. Le club a lancé un appel à l'aide et cet appel a été entendu par Gérard Lopez et les Girondins de Bordeaux qui ont promis de faire un geste.

Samedi le trésorier du Cazaux Olympique Football a été invité en tribune officielle du Matmut Atlantique pour assister au premier match en Ligue 2 des Marine et Blanc. Alain Caubit a pu serrer la main de Gérard Lopez et rencontrer deux dirigeants du club. On lui a promis un chèque d'ici 15 jours dont le montant n'a pas été dévoilé.

Le Cazaux Olympique compte sur toutes les bonnes volontés et Alain Caubit a aussi d'autres idées pour renflouer les caisses du club.

On va faire des lotos, des soirées, des vide-greniers, mais pas question de laisser mourir ce club

L'objectif du Cazaux Olympique Football c'est la montée en régional en 2023. Le club a recruté pour et n'a pas l'intention de gâcher son mercato.