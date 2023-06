Le centre de formation de la section féminine du PSG va bientôt ouvrir ses portes

Le PSG va basculer dans une nouvelle ère pour ses jeunes joueuses. Le club parisien va bientôt bénéficier d'un véritable centre de formation pour la section féminine. Il ne manque plus que le feu vert de la Délégation régionale académique à la jeunesse (DRAJES), attendu le 1er juillet prochain, pour que le centre de formation de la section féminine du PSG reçoive son agrément. Chez les dirigeants, on ne tremble pas beaucoup puisque la FFF a déjà donné un avis "très favorable" et que le centre est déjà assuré d'avoir la licence "élite".

Il y a plusieurs mois, le club a répondu à l'appel de la Fédération française de football qui a invité les clubs de D1 Arkema à ouvrir des centres de formation. Six clubs ont candidaté pour obtenir l'agrément, dont trois de la région parisienne : Fleury 91, le Paris FC et donc le PSG (les autres étant Lyon, Bordeaux et Montpellier). Après de nombreux mois de travail pour se mettre dans les clous, le club va proposer un projet XXL à ses futurs jeunes joueuses.

En évoquant ce centre de formation, Angelo Castelazzi le directeur sportif de la section féminine affiche un large sourire "c'est un moment très important pour le football féminin français et bien sûr pour le PSG. On est vraiment heureux car toute la famille PSG va se retrouver à Poissy. On va mutualiser sur la partie sportive mais aussi sur la scolarité qui va être mixée. Ce sont des choses qui vont faire grandir les joueuses. Notre but est qu'un jour, une grande partie de notre groupe professionnel soit composée de joueuses venant de notre centre de formation."

Poissy en ligne de mire

Jusqu'à cette saison, le PSG proposait à ses jeunes joueuses un centre de formation privé, basé au Mesnil-Saint-Denis (78) situé à 25 kilomètres de Saint-Germain-en-Laye. A partir du 1er août, la trentaine de joueuses sélectionnées va s'installer provisoirement au centre d'entraînement Ooredoo à la place des joueurs professionnels (*).

Une situation transitoire puisque dès le 1er janvier 2024, tout le centre de formation du PSG de la section féminine va s'installer au centre flambant neuf de Poissy (Yvelines) avec les professionnels hommes et femmes mais aussi leurs homologues garçons du centre de formation. Sur place, les apprenties footballeuses, seront nourries, logées et pourront suivre les cours scolaires mixtes et bien évidement s'entraîneront sur place à Poissy, que beaucoup annonce comme le centre plus performant du monde.

Dans les cahiers des charges pour ouvrir un centre de formation, il faut trois grands axes : un projet scolaire, une infrastructure sportive et il faut un titulaire du brevet d'entraîneur formateur de football. Ce dernier, ou cette dernière, n'a pas encore été totalement choisi mais on parle d'une question de jours pour annoncer son nom.

Objectif : Baccalauréat mais pas que...

Au Paris-Saint-Germain, depuis trois ans, le club se targue d'avoir chez les garçons, comme chez les filles, une réussite de 100% au baccalauréat. L'objectif sera le même pour toutes les entrantes. Le football d'accord, mais les études d'abord pourrait d'ailleurs scander Sabrina Delannoy la directrice adjointe de la section féminine qui pilote le projet et qui dans sa carrière a allié brillement football et études.

"On est clairement sur un triple projet, nous précise la dirigeante. "Il y a le projet sportif, le projet scolaire et le côté citoyen. On va les accompagner pour devenir des jeunes femmes et de grandir dans la société qui est la notre. Mais, c'est vrai que la partie scolarité est très importante. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes ces joueuses vont devenir ingénieures mais par contre, comme dans l'attitude, dans les études il va falloir être exemplaire. Et on va les accompagner pour devenir bonnes sur le terrain mais aussi bonnes à l'école."

Et le club de préciser à toutes les jeunes joueuses qui s'engagent qu'après le baccalauréat, elles pourront poursuivre un cursus d'études supérieures.

"J'ai déjà hâte d'être à la rentrée"

Pour accueillir la promotion "2023", qui sera officiellement la première promotion du centre de formation du PSG à partir du 1er juillet, le club a vu les choses en grand. Ce mercredi, les joueuses avec leurs parents, mais aussi pour certaines leurs entraîneurs, ont été conviées au Parc des Princes.

Maillot du PSG sur le dos, Sofia Djoubri est l'une des six joueuses hors Île-de-France à intégrer le centre de Formation. Fan du PSG, cette milieu de terrain arrive de Normandie où elle évoluait à QRM (Quevilly Rouen Métropole). "Je suis très fière et très émue de me retrouver dans ce projet et j'ai déjà hâte d'être à la rentrée ! Le centre de formation est incroyable, j'ai tellement hâte d'y être."

Les joueuses ont des étoiles pleins les yeux et les parents eux sont entre fierté et émotion. Rachida est la maman de Alya Flament jeune milieu de terrain, "je suis très émue, fière et heureuse mais vous savez c'est ma petite dernière ! Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de se dire qu'elle va partir dans un centre de formation mais c'est son rêve, c'est ce qu'elle veut dans la vie alors j'espère qu'elle va réussir mais elle sait aussi que je serai regardante sur les études".

Pour Allia, Sofia et les autres joueuses, la rentrée scolaire est prévue le 4 septembre comme tout le monde. Pour le football, elles sont toutes attendues le 1er août pour le début de l'aventure.