Le centre de Marseille réservé aux coureurs et interdit aux voitures dimanche

Marseille, France

Un "10 kilomètres", un semi-marathon et un marathon : voilà les 3 principales courses qui vont animer le centre de Marseille ce dimanche. Mais, grande nouveauté cette année, il y a aussi un course en relais : un marathon par équipes de 3 coureurs (le premier courra 7.4 km, le second 18.4 km et le troisième coureur 16.4 km) . Voilà le programme du "Run in Marseille"

Les principaux axes concernés

Il s'agit des 2 avenues du Prado, d'une toute partie du boulevard Michelet, plus la Corniche jusqu'au Vieux Port inclus, le bas de la Canebière, mais aussi toute la promenade du Mucem jusqu'à la Tour CMA-CGM ; enfin le crochet également par la Rue de la République. Dans cette zone, priorité aux piétons et aux coureurs : les voitures sont interdites à la circulation dimanche au moins la matinée.

Attention, ce samedi, vous pouvez rouler sur ces axes, en revanche le stationnement y est interdit dès 8h du matin.

Le retrait des dossards se fait exclusivement sur le Village de Run In Marseille, Place Villeneuve-Bargemont (13002) ce vendredide 10h à 19h et samedi 23 mars de 9h à 19h.