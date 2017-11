Le Chambéry Savoie Handball crée l'exploit à Nantes et lance enfin sa saison

Bredouille et au bord de la crise depuis le début de la saison, le Chambéry Savoie Handball a réagi de la plus belle des manières en allant créer l'exploit à Nantes jeudi soir, pour la 7e journée du championnat. Les savoyards décrochent enfin les premiers points de la saison.

Celle ci, personne ne l'avait vu venir. Bon dernier du championnat et toujours à la recherche d'une première victoire après six journées, Chambéry a choisi l'un des parquets les plus compliqués et l'une des salles les plus chaudes de France pour enfin lancer sa saison.

Les savoyards, surprenants vainqueurs jeudi soir 34/28 à Nantes, décrochent leurs premiers points. De quoi atténuer la crise qui couve et oublier le temps d'une soirée le début de saison catastrophique et inédit dans l'histoire du club.

60' : 28-32 C'est fini ! La #TeamChambé s'impose à Nantes et signe sa première victoire !!!!! #NANCHApic.twitter.com/vyCxrzezCI — Chambéry Savoie Hand (@ChamberySH_Hand) November 2, 2017

14 arrêts pour Julien Meyer

Visiblement, la trêve internationale a fait du bien. Dans une salle de la Trocardière à guichets fermés, les chambériens, après avoir tenu le choc durant la première période (15-15, 30e), ont fait la différence dans le deuxième acte, portés par les 6 buts du duo Bannour-Traoré, et les 14 arrêts de Julien Meyer, le portier de l'équipe de France.

Grace à cette victoire, qui pourrait se révéler fondatrice pour l'équipe profondément renouvelée cette saison, Chambéry 12e quitte la dernière place du classement, en attendant la fin de cette septième journée. L'horizon savoyard semble enfin s'éclaircir à la faveur d'un calendrier désormais beaucoup plus favorable en championnat. Prochain rendez-vous à Massy le 8 novembre.