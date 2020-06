Le Chambon-sur-Lignon : Clermont, Grenoble et Troyes en stage cet été mais pas l'ASSE

L'hôtel Bel Horizon, son restaurant et sa piscine extérieure sont habitués à accueillir les sportifs.

Si les restaurants ont rouvert depuis mardi, on est loin encore d'un retour à la normale pour tout le monde de la restauration. Pour le directeur de l’hôtel restaurant Bel Horizon au Chambon-sur-Lignon en Haute Loire les normes sanitaires restent très contraignantes.

Mais Guillaume Chazot reconnait qu'il n'est pas le plus à plaindre. Comme chaque été, son hôtel restaurant va faire le plein notamment grâce à une clientèle de clubs sportifs habitués. Plusieurs équipes de Ligue 2 de foot ont réservé, ainsi qu'une équipe de Top 14 de rugby.

"Trois clubs de Ligue 2 ont signé, le FC Grenoble, le Clermont Foot qui vient depuis dix-sept ans au Chambon chaque année, Troyes entraîné par Laurent Batlles l'ancien Stéphanois et un club de Top 14 de rugby. C'est l'ADN de l'hôtel et du village. On est à 1.000 mètres d'altitude."

Les sportifs peuvent se reposer, et ont tout ce qui faut pour se regrouper en dehors des entraînements: piscine, pétanque. - Le directeur Guillaume Chazot

"Les sportifs peuvent se reposer. Ils ont tout ce qui faut pour se regrouper en dehors des entraînements: piscine, pétanque. Et puis cette année, malheureusement pour le club local, la saison s'est arrêtée en mars. Le terrain a été peu joué. Donc la pelouse sera parfaite."

L'ASSE avait réservé... avant la crise sanitaire

L'AS Saint-Etienne avait prévu d'y venir en stage cet été. Mais les Verts avaient réservé avant la crise. Rien d'officiel pour le moment. La reprise de l'entrainement devrait se faire mi-juin en vue du premier match officiel début août en finale de la coupe de France face au PSG.

Par ailleurs, pour l'heure, ni l'ASSE ni le GF38 ne confirment la tenue d'un match amical cet été.