Le champion du monde de football Lucas Hernandez en visite à Bavilliers

Un an après la coupe du monde et l'invitation que lui avait lancé le maire sur les réseaux sociaux, Lucas Hernandez est venu à Bavilliers ce vendredi soir. Le footballeur, champion du monde, a rendu visite aux licenciés du club de foot de la commune, où ont joué son oncle et son grand-père.