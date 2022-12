"Le choix du cœur" : les premiers mots de Gaëtan Charbonnier, nouvelle recrue de l'AS Saint-Étienne

C'est entouré de Laurent Battles, son nouvel entraineur, et de Loic Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE, que Gaëtan Charbonnier s'est présenté ce jeudi midi, à l'Étrat. L'ancien attaquant d'Auxerre, courtisé par plusieurs clubs (dont Le Havre, actuel leader de Ligue 2), a livré ses premiers mots en tant que nouveau Vert.

ⓘ Publicité

"Pourquoi avoir signé à l'ASSE ? Tout d'abord car c'est un grand club, a expliqué l'attaquant de 33 ans. Malgré la descente en Ligue 2, Saint-Étienne reste attractif. C'est aussi un club que je supportais dans ma jeunesse et que j'ai toujours suivi. C'est le choix du cœur qui l'a emporté. Le projet sportif est tout aussi excitant que celui d'une montée. C'est juste ce projet sportif qui m'a attiré ici. On ne veut pas que ce club descende encore plus bas et nous allons tout faire pour décrocher le maintien."

Très attendue pour relancer des Stéphanois bons derniers de Ligue 2 après 15 journées, l'arrivée de Gaëtan Charbonnier pourrait avoir plusieurs vertus, selon son nouvel entraineur. "Gaëtan a un profil de joueur qui nous plait, mais aussi un profil pouvant avoir un impact à l'intérieur du groupe, avec son expérience, ses performances, ses stats, concède Laurent Batlles. Il était important pour nous de faire rentrer quelqu'un qui puisse aussi être fédérateur, et le club a fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Nous avons besoin de joueurs qui puissent tirer l'équipe vers le haut, à la fois par ses performances de footballeur et aussi par sa présence dans le vestiaire."

Un contrat de six mois, voire plus ?

Dans cette opération maintien engagée par l'ASSE, Gaëtan Charbonnier s'est engagé pour les six prochains mois. Prolongera t-il l'aventure en cas de succès de l'opération ? Rien d'officiel, mais l'attaquant assure qu'il y a une "clause entre hommes" avec les dirigeants. Chacun se reverra donc à la fin de la saison pour discuter d'une éventuelle prolongation, en fonction des objectifs de chacun.