Le Clermont Foot 63 victime d'une tentative de fraude et d'escroquerie

Le championnat de Ligue 2 a beau être à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, le Clermont Foot 63 se bat avec d'autres adversaires bien plus vicieux et sans scrupules. Depuis environ deux semaines, le club est victime d'une tentative de fraude et d’escroquerie utilisant l’image du CF63. Elle circule sur le site www.footpy.fr et certains réseaux sociaux en proposant des stages dits "professionnels" d'une durée de neuf mois, avec la promesse de déboucher sur des contrats d’aspirants.

Ces tentatives de fraude se basent sur des faux grossiers, parlant du "Clermont Foot FC", tout en s’appuyant sur des formulaires qui vont jusqu’à comporter la signature d’un ancien président du club.

Une fois le contact pris avec les fraudeurs, les personnes "harponnées" se voient d’abord demander des documents d’identité puis rapidement des transferts financiers. Le club a déposé plainte auprès des autorités policières compétentes et appelle à la plus grande vigilance Le Clermont Foot 63 remercie ceux qui ont pris contact avec le club pour l'alerter de cette utilisation criminelle de son nom et de son image.