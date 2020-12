Ligue 2 : le Clermont Foot à l'assaut du Havre

Car le Clermont Foot a le don de se compliquer la vie. Sur les cinq derniers matchs, les hommes de Pascal Gastien ont signé deux victoires probantes (Nancy et Pau). Mais ils ont surtout fait match nul deux fois, et perdu une fois, lâchant donc sept points face à des équipes à sa portée (Amiens, Guingamp, Niort).

Passer de courant alternatif à courant continu

Le courant alternatif sur lequel sont branchés les Auvergnats pourrait coûter cher dans une Ligue 2 où les huit premiers du classement se tiennent en six points, signe d'un championnat serré, où les places de barrages et d'accession seront très chères. Trop souvent, Clermont a calé, n'arrivant pas à concrétiser en buts la qualité technique indéniable de son collectif. Pascal Gastien lui-même aimerait plus de courant continu : le coach auvergnat était "soulagé" de battre Pau, un promu, qui va se battre pour le maintien ! Il a d'ailleurs admis (bluff, prudence, ou résignation ?) que son équipe visait le top 10, et plus si affinités.

Le Havre, une bête blessée

Le Clermont Foot se déplace au Havre, club ambitieux, avec à sa tête l'expérimenté Paul Le Guen, mais qui peine énormément en cette moitié de saison (15e). L'entraîneur havrais avait d'ailleurs pourri ses joueurs en public, il y a un peu plus de deux semaines, après une lourde défaite (0-4) face à Sochaux, estimant qu'ils avaient été "nuls nuls nuls". Un électrochoc qui n'a pas eu d'effet puisque Le Havre n'a gagné que deux points sur les cinq derniers matchs. Mais Le Havre voudra retrouver son standing, face à un club qui joue le haut du tableau.

Attention donc, pour Clermont, à ne pas être le club qui subira de plein fouet le retour en forme havrais. En conférence de presse, Pascal Gastien s'est montré méfiant. "C’est une équipe que je vois dans les dix premiers à la fin de la saison."

Probablement pas de recrues cet hiver

Pour ce match, Pascal Gastien dispose de quasiment tout son groupe, enregistrant notamment le retour de Jordan Tell, suspendu la semaine dernière. Manquent à l'appel Vital N'Simba, blessé à une cuisse et absent jusqu'à mi-janvier ; et Jérôme Phojo, malade de longue date et qui, après plus d'un an hors des terrains, a tout doucement repris l'entraînement.

L'effectif satisfait d'ailleurs Pascal Gastien : l'entraîneur clermontois a déclaré que le club ne recruterait probablement pas au mercato d'hiver (2 janvier - 1er février). "Il n'y a aucun intérêt à changer le groupe", dit-il. Sans compter qu'avec le contexte économique difficile, lié au coronavirus et la défection du diffuseur Mediapro, le Clermont Foot ne pourra pas se permettre de folies.