Le Clermont Foot à Nancy pour rester en haut du classement de Ligue 2

Le Clermont Foot se déplace à Nancy ce vendredi soir pour la 12eme journée de Ligue 2. Les clermontois affrontent un des favoris pour la montée, mais ce sont eux qui sont en haut du classement.

Pas d'euphorie mais de la confiance. Les clermontois ne veulent pas se laisser griser par leurs bons résultats et leur 4eme place au classement, malgré tout ils ont acquis des certitudes et peuvent se montrer ambitieux. D'abord parce que la défense tient le choc; en 11 rencontres, Clermont n'a encaissé que six buts et possède la meilleure défense de Ligue 2. Le Clermont Foot a même terminé sept matches sans avoir été pris en défaut (plus les deux rencontres de Coupe de la Ligue). Un travail collectif de tous les joueurs avec en prime un gardien, Paul Bernardoni, qui fait des miracles.

Le changement d'entraîneur (Corinne Diacre partie entraîner l'équipe de France féminine remplacée par Pascal Gastien) après cinq journées n'a pas entamé la bonne dynamique, bien au contraire puisque les clermontois ont gagné depuis quatre matches sur six. Ils commencent même à avoir une réputation flatteuse parmi les autres équipes du championnat. Le jeu est bien en place et les joueurs ont toujours envie de progresser selon Pascal Gastien. Et pour le moment, les absences sur blessure ou suspension n'ont pas eu d'influence sur le collectif, les remplaçants se sont montrés à la hauteur.

Trois matches en huit jours

Cette confiance accumulée doit donc permettre au Clermont Foot d'aborder sereinement ce déplacement à Nancy. Les lorrains sont eux en difficulté, 16eme, bien loin des ambitions affichées en ce début de championnat. Malgré tout, les nancéiens se débrouillent plutôt bien à domicile, ils sont toujours invaincus au stade Marcel Picot et restent même sur trois victoires consécutives sur leur pelouse, c'est à l'extérieur qu'ils sont en difficulté. Attention aussi, ils possèdent le meilleur buteur du championnat, le vétéran Youssouf Hadji, déjà à sept buts.

Un bon résultat en Lorraine permettrait d'engranger encore un peu plus de confiance avant une semaine chargée. Le Clermont Foot jouera à Toulouse, une équipe de Ligue 1, mercredi prochain pour les 16eme de finale de la Coupe de la Ligue, avant de recevoir l'AC Ajaccio samedi à 15 heures, une autre équipe surprise de ce début de championnat. Cela pourrait être un duel pour le podium, une affiche qui pourrait enfin remplir un peu le stade Gabriel Montpied, surtout en période de vacances scolaires.