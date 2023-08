Le Clermont Foot aborde sa troisième saison en Ligue 1 avec sérénité

L'essentiel du mercato est bouclé depuis plusieurs semaines et le bilan des matchs de préparation est positif. Après une huitième place exceptionnelle la saison passée, le Clermont Foot aborde cette troisième saison en Ligue 1 avec sérénité et de l'optimisme.

L'été a bien commencé avec la signature de Maximiliano Caufriez , pour environ 3 millions d'euros. Et juste avant la reprise, le club a validé la prolongation de contrat du gardien Mory Diaw . "Le gros de l'effectif de la saison dernière est là et ça c'est une base très importante pour moi", estime le capitaine Maxime Gonalons. "Ça nous permet de travailler sereinement. On a un système de jeu qui est assez huilé. On a gagné du temps sur certaines équipes."

"Raisonnablement optimiste"

Mais le milieu de terrain expérimenté veut se prémunir de l'excès de confiance. "Ce qui nous guette, c'est de penser que les choses peuvent se passer comme la saison dernière. Non, il ne faut surtout pas se relâcher parce qu'on n'a pas le droit." Parce que si le niveau d'une Ligue 1 à 20 était très homogène, elle va désormais se jouer à 18.

L'entraîneur Pascal Gastien ne perd pas du tout de vue que le Clermont Foot "est loin d'être dans une situation confortable. On sait que ça va être compliqué, on n'a aucune marge." L'entraîneur choisi donc de garder un état d'esprit optimiste, mais seulement "raisonnablement optimiste." Aussi parce que son équipe était prête "très nettement en avance par rapport aux années précédentes". Le résultat de la huitième place la saison passée et l'avantage d'avoir su très vite que le club jouerait en Ligue 1 l'année suivante.