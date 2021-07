Le Clermont Foot arrache le match nul contre Rodez en amical (2-2) mais perd deux joueurs sur blessure

Le Clermont Foot affrontait Rodez ce samedi en match de préparation. Les Auvergnats ont arraché le nul en deuxième mi-temps (2-2). Jim Allevinah et Driss Trichard sont sortis sur blessure.

C'était jour de fête ce samedi 10 juillet au stade Marcombes. Au lendemain de son inauguration après travaux, la pelouse accueillait les nouveaux pensionnaires de Ligue 1, le Clermont Foot, pour ce qui était le seul match d'avant-saison joué dans la capitale du Puy-de-Dôme. Surtout c'était le retour du public. Après presque une année à jouer à huis-clos, les joueurs ont pu de nouveau compter sur le soutien de leurs supporters, venus en nombre. Près de 1 000 personnes étaient présentes dans la tribune du stade.

Une première mi-temps convaincante, la seconde poussive

Sur le terrain, les Clermontois se présentent avec quasiment une équipe-type en première mi-temps. Seuls Hountondji, Gastien et Allevinah sont sur le banc, remplacés par Cissokho, Annov et Samed. Et la dynamique est plutôt bonne, les joueurs de Pascal Gastien se procurent plusieurs occasions malgré la pluie qui s'abat sur le stade Marcombes. A la demie-heure de jeu, Berthomier conclut un beau mouvement auvergnat. Les Clermontois, habillés de leurs nouveaux maillots, mènent 1-0.

En deuxième période, l'entraîneur clermontois change une grande partie de son équipe : neuf joueurs sont remplacés. Les débats s'équilibrent jusqu'à ce que Rodez prenne le dessus. Les Ruthénois égalisent d'abord à la 57e minute, d'une tête de Florian David, seul dans la surface. Avant de prendre l'avantage à quinze minutes de la fin du match. Le corner tiré par Enzo Zidane trouve la tête de Buades qui conclut.

Fracture du péroné pour Trichard ?

Mais les inquiétudes clermontoises ne sont pas uniquement causées par le tableau d'affichage. Coup sur coup Allevinah puis Trichard sortent sur blessure, suite à des chocs avec Enzo Zidane. Pour le premier ce n'est pas très grave : une grosse béquille selon Pascal Gastien. En revanche, Driss Trichard est lui sorti sur civière avant de partir faire des examens à l'hôpital. Le staff clermontois craint une fracture du péroné.

Dans les arrêts de jeu les joueurs auvergnats réussissent cependant à égaliser. Tell marque de la tête à la suite d'un centre de Teixeira. Les deux clubs se quittent sur un score de 2-2. Mais pas de quoi inquiéter le coach clermontois, Pascal Gastien. Pour lui son équipe est toujours dans les temps. Prochaine rencontre pour les Clermontois mercredi 14 juillet contre Grenoble.