Le Clermont Foot se déplace à nouveau ce soir. Après la coupe de la Ligue mardi dernier, et une défaite à Troyes, les clermontois jouent à Valenciennes ce vendredi soir pour la 6eme journée de Ligue 2.

Clermont-Ferrand, France

Après un début de saison poussif, le Clermont Foot ne veut pas rester à la traîne. Pour le moment, les clermontois sont 15eme avec cinq points. L'année dernière, ils comptabilisaient trois points de plus et s'étaient imposés lors de la 6eme journée. Même si les matches amicaux avaient été encourageants, cela ne s'est pas encore vraiment concrétisé en compétition.

Les clermontois ont surtout été plombés par les sept buts encaissés en deux matches, face à Niort et Metz. Depuis, ils ont redressé la barre défensivement avec deux rencontres où la défense n'a pas été prise en défaut, la défaite en coupe de la Ligue mardi à Troyes est à mettre à part avec une équipe très remaniée. C'est surtout en attaque que le Clermont Foot a besoin de retrouver des automatismes, ce qui est plutôt logique puisque c'est le secteur de jeu le plus remanié à l'intersaison avec les départs de deux joueurs clef, Dugimont et Ajorque.

Deux semaines de trève

Le recrutement est maintenant terminé et Pascal Gastien dispose d'un effectif au complet. L'entraîneur du Clermont Foot compte d'ailleurs beaucoup sur la trêve internationale à venir (les clermontois ne joueront pas avant le 14 septembre, face à Auxerre) pour travailler les automatismes. Il aura (presque) tous ses joueurs sous la main, sauf Jeannin et Andriatsime, retenus par leur sélection.

En attendant, les clermontois ont un déplacement délicat à négocier ce vendredi soir à Valenciennes. Les nordistes ont eux plutôt bien entamé leur saison. Ils comptent huit points et ont l'ambition de se mêler à la lutte à la montée. Faire un résultat dans le beau stade du Hainaut n'a rien d'évident mais en cas de victoire, le Clermont Foot grimperait dans la première moitié du classement, de quoi passer la trêve sereinement.