Le Clermont Foot aux portes de la Ligue 1 à neuf journées de la fin

Le Clermont Foot 63 attaque ce samedi soir le dernier quart du championnat de Ligue 2, le plus important, pour des Auvergnats en course à l'accession en Ligue 1. Clermont est actuellement deuxième au classement, synonyme de montée directe, à seulement trois points du leader Troyes, et avec un match en moins à disputer contre Amiens le mercredi 14 avril.

Souvent placé mais jamais gagnant à la fin du championnat (comme en 2008 et en 2010), Clermont est encore une fois à deux doigts de la Ligue 1, un niveau jamais atteint par le club depuis sa création en 1990.

Cinq matches à domicile, quatre à l'extérieur

Sauf chamboulement de fin de saison, cinq équipes peuvent encore prétendre à cette accession en Ligue 1, Troyes, Clermont, Toulouse, Grenoble et le Paris FC. Ces équipes se tiennent en sept points. Malgré le faux-pas à Nancy, les Clermontois sont sur une dynamique impressionnante, avec quatre succès et une défaite sur les cinq dernières rencontres. Seul le Paris FC a fait mieux avec quatre succès et un match nul. Autre fait notable, et preuve que la pression est forte à l'orée du sprint final, quatre des cinq équipes de tête ont perdu lors de la 30e journée (Troyes, Clermont, Toulouse et Grenoble).

Le calendrier de fin de saison semble à la mesure du Clermont Foot pour accéder enfin à la Ligue 1 © Radio France - Xavier Louvel

Sur les neuf derniers matches de la saison pour le Clermont Foot, le menu est à priori plus favorable. Le club auvergnat n'aura que deux matches à jouer contre des prétendants à la montée, en l'occurrence le Paris FC (5e) le 20 avril et Grenoble (4e) le 1er mai. Le calendrier le plus favorable est pour Toulouse avec une seule confrontation avec un prétendant à la montée, le calendrier le moins favorable pour le Paris FC avec trois confrontations.

Clermont, troisième meilleure attaque et meilleure défense de Ligue 2

Dans la dernière ligne droite de la saison de Ligue 2, Clermont a son destin entre ses mains. Mais cinq équipes sont encore en course et et il reste 24 points à glaner (27 points pour Clermont avec son match en retard face à Amiens). Le sort de ce championnat est donc loin d'être scellé. Le club clermontois a la troisième meilleure attaque du championnat (derrière Auxerre et Toulouse) avec 47 buts inscrits et la meilleure défense avec seulement 17 buts encaissés en 29 matches. Dans ses rangs, le club compte le meilleur buteur actuel de la Ligue 2, Mohamed Bayo, et le troisième meilleur passeur du championnat, Jason Berthomier.

Le haut de tableau depuis début janvier

Le Clermont Foot a connu un début de saison incertain, avec trois nuls, une défaite et seulement une victoire. L'entrée dans l'automne a été salvatrice et que dire alors de l'hiver. Depuis janvier, les clermontois sont irrésistibles. Sur la vague des matches retours, Clermont est la deuxième meilleure équipe derrière Nancy, avec 22 points de pris sur 33 possibles.

Quels obstacles sur la route du Clermont Foot ?

La plus grande incertitude, même si le match à Nancy a rassuré les observateurs, c'est l'état de forme de l'effectif, plombé par une épidémie de coronavirus qui a touché 29 personnes au club, dont 15 joueurs, début mars. Vont-ils tenir le rythme avec neuf matches à jouer en un mois et demi ?

L'équipe devra aussi faire face à une pression grandissante au fil des matchs : celle des favoris à l'accession en Ligue 1. Même si au club, on assure plutôt bien vivre cette excitation, aucun des joueurs, ni le staff, n'a déjà vécu de course à la montée. Le Clermont Foot s'appuiera donc sur ce qu'il sait faire de mieux : produire du beau jeu, un talent salué unanimement depuis le début de la saison, et une grande force collective. Le groupe est constitué depuis deux-trois ans, les automatismes sont là. Le coach, Pascal Gastien peut aussi s'appuyer sur son vécu de joueur (champion de France avec l'Olympique de Marseille et vainqueur de la coupe de France en 1989).

Toute l'actualité du Clermont Foot 63 est à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne. Pour accompagner la quête de montée de club, votre radio vous fera vivre en direct et en intégralité tous les matches du Clermont Foot jusqu'à la fin de la saison dès ce samedi 3 avril face à Niort.