Le Clermont Foot dans le top 5 de Ligue 2 après sa victoire face à Pau (3-0)

Le Clermont Foot a bien réagi, après sa défaite frustrante face à Niort, la semaine dernière (0-1). Le club auvergnat a appliqué sa loi face à Pau, à domicile, pour gagner (3-0), et rester au contact du top 5. Un match bien maîtrisé, mais le coach clermontois Pascal Gastien, plus que content, était soulagé. "J'ai vu le match qu'ils ont gagné face à Caen, c'était fort. Quand on est entré sur le terrain, on était pas hyper sereins. J'aurais signé tout de suite pour gagner 3-0."

De match-piège, cette rencontre de la 14e journée de Ligue 2 est devenu une promenade de santé pour Clermont, jamais inquiété par un Pau qui n'était pas le même que la semaine dernière, lors de sa victoire contre Caen. Mohamed Bayo, auteur d'un doublé, en a profité pour améliorer ses statistiques : en inscrivant ses septième et huitième but de la saison, l'avant-centre clermontois est désormais le deuxième meilleur buteur de Ligue 2.

"Une victoire importante"

De quoi relancer les Clermontois dans la course à la Ligue 1 ? Pascal Gastien s'avance, mais pas trop. "Il fallait gagner pour ne pas être décroché. C'est une victoire importante, qui va compter pour la suite du championnat."

"On est dans le bon wagon. Notre objectif n'est pas la montée à tout prix, comme d'autres équipes, mais on est contents d'être à cette place (5e) et on a envie de rester en haut. On peut terminer dans les dix premiers, puis après, c'est très serré. La régularité fera la différence" - Pascal Gastien, coach du Clermont Foot

A l'approche de la fin de la 14e journée de Ligue 2, Clermont est 5e, à quatre points du leader troyen. Mais il n'a aussi que trois points d'avance sur le dixième, Niort, signe d'un championnat, en effet, très serré.

Clermont se déplacera au Havre, samedi prochain. Une équipe actuellement en plein doute, et qui affronte Ajaccio, lundi 7 décembre, pour un duel de mal classés.