Le Clermont Foot de retour à l'entraînement avec ambition

Les fans du Clermont Foot sont un peu plus nombreux que d'habitude pour l'entraînement de reprise du Clermont Foot ce jeudi 6 juillet. Signe que l'engouement autour du club ne retombe pas dans l'été, après une 8e place de Ligue 1 assurée la saison dernière. Et à la reprise, pas de doute que le Clermont Foot "sera un peu plus attendu" selon Maxime Gonalons.

Sur la nouvelle pelouse d'entraînement hybride l'effectif garde en stabilité par rapport à la saison dernière. Manque Saîf-Eddine Khaoui, dont le club a annoncé le jour même qu'il ne prolongerait pas son contrat arrivé à expiration. Maximiliano Caufriez n'est pas présent non plus, toujours en Russie, mais il a bien signé pour trois ans avec le Clermont Foot.

Pas d'autres arrivées prévues

Au prix d'un effort financier pour le club alors que ce transfert est le plus cher de l'histoire du club (estimé autour de 3M€). "Max est un joueur important pour l'équipe et il fallait faire cet effort", explique l'entraîneur Pascal Gastien. "Qu'un joueur comme ça ait eu envie de prolonger chez nous c'est bien pour ce que dégage le club, les joueurs qui veulent venir ici savent qu'ils seront bien accueillis".

Si l'entraîneur du Clermont Foot explique que "normalement il n'y aura pas d'autres arrivées", le défenseur ghanéen Alidu Seidu est convoité. "Aujourd'hui on n'a pas de proposition pour Alidu Seidu" affirme malgré tout Pascal Gastien mais s'il devait partir, son départ serait compensé par un recrutement assure le technicien clermontois.