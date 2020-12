Le Clermont Foot doit se racheter face à Pau

Jordan Tell a été expulsé à Niort, et ne sera donc pas dans le groupe clermontois pour le match face à Pau.

Le classement de Ligue 2 est serré : le trio de tête (Paris FC, Grenoble, Troyes) se tient en trois points. Derrière, du quatrième au neuvième du classement, on se tient en seulement quatre points. C'est dire si la hiérarchie est changeante, et Clermont (7e avec 20 points) ne peut plus se permettre des performances comme celles de la semaine dernière face à Niort (défaite 0-1). "Les regrets sont toujours là", admettait Pascal Gastien, l'entraîneur clermontois, en conférence de presse cette semaine. Prendre des points est d'autant plus important que ce samedi, les quatre premiers s'affrontent (Troyes-Paris FC et Caen-Grenoble). Une victoire ramènerait Clermont à un point du podium.

"On n’est pas suffisamment efficace devant le but, soit pour ouvrir le score, soit pour marquer au moins un but. Il faut qu’on concrétise beaucoup plus nos moments forts" - Pascal Gastien, l'entraîneur du Clermont Foot

Pau, un promu sur courant alternatif

Face à eux, Pau, un promu dont les résultats sont en dents de scie (deux victoires, deux défaites, un nul). Mais attention à l'excès de confiance : malgré sa 15e place, Pau reste sur une probante victoire face à Caen, le 4e. Pascal Gastien s'est donc voulu méfiant. "Sur les derniers matchs, j’ai vu une équipe solide, efficace devant le but, bien organisée, donc dangereuse", décrypte-t-il.

Pour ce match face à l'équipe de l'ancien Clermontois Romain Armand, le Clermont Foot sera privé de Vital N'Simba, toujours blessé, et de Jordan Tell, suspendu après son exclusion à Niort, mais il récupère Yohan Magnin, qui lui revient de suspension.

Coup d'envoi du match à 19h, au stade Gabriel-Montpied (à huis-clos)