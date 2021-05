Le Clermont Foot en Ligue 1 : bilan et perspectives

Et dire que la saison avait bien mal commencé, avec une seule victoire en cinq matchs, trois buts marqués et trois buts encaissés ! Clermont était plutôt sur les standards de l'année passée, où il ne tenait pas la distance et craquait face à ses adversaires, manquant de tranchant et d'efficacité. S'il l'a emporté contre Auxerre, il a aussi perdu des points contre des concurrents directs (défaite contre Troyes et nul contre Toulouse).

Mais ensuite, le rouleau compresseur clermontois s'est mis en marche : entre la 6e et la 20e journée, il l'emporte neuf fois, pour quatre nuls et seulement deux défaites. A leur actif dans cette période, une victoire probante contre un autre concurrent direct, Grenoble. Dès lors, le club auvergnat ne quittera plus le top 5, et Pascal Gastien commencera à parler des barrages d'accession pour la Ligue 1 (donc entre la troisième et la cinquième place).

Le candidat Clermont s'assume

Eliminés dès leur entrée en lice en Coupe de France (contre Grenoble aux tirs au but), les Clermontois ont pu se concentrer uniquement sur la course à la montée. Les matchs retour débutent, et les Volcaniques retrouvent le triptyque Auxerre/Toulouse/Troyes, en seulement dix jours. Cette fois, ça se passe bien mieux : nouvelle victoire contre Auxerre, défaite les armes à la main contre Toulouse (3-2) et victoire probante contre Troyes (2-1). Le candidat Clermont pour la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue 1, est né.

Car après un accident de parcours, dû à la fatigue de l'enchaînement des matchs, contre Rodez (0-2), Clermont enchaîne quatre victoires de grande classe, contre Ajaccio, Chambly, Valenciennes et Guingamp : douze buts marqués, aucun encaissé, et un jeu qui impressionne la Ligue 2 toute entière. Fred Bompard, coach de Guingamp, dira que Clermont "est déjà une équipe de L1", et que si elle ne monte pas, "il ne comprend plus rien au football". Son instinct ne le trompera pas.

Le tournant du covid

Et là, c'est le coup d'arrêt. Le 4 mars, dans la foulée du succès flamboyant contre Guingamp (5-0), le club déplore 11 cas de covid-19 dans leur effectif. Le cluster s'étendra à 29 cas, dont 15 joueurs, à son plus fort. Le match de la 29e journée contre Amiens est reporté. Clermont aura beaucoup de mal à s'en remettre : trois semaines après le début du cluster, Clermont s'incline dans les dernières secondes contre Nancy (0-1), après avoir, pourtant, dominé la rencontre.

Les mésaventures s'accumulent ensuite pour les Auvergnats : ils ne peuvent pas enchaîner car c'est la trêve internationale, pendant laquelle Hountondji et Dossou vivent une mésaventure en Sierra Leone ; mais aussi pendant laquelle le match amical contre Le Puy Foot est annulé, empêchant Clermont de reprendre le rythme. Le mois de mars se conclut donc en queue de poisson, et le mois d'avril ne démarre pas mieux : match nul contre Niort (0-0) et surtout défaite à Pau (1-2). Clermont est sur une série de trois matchs sans victoire, et dans cette Ligue 2 très serrée, il ne doit son salut qu'aux contre-performances de ses concurrents.

La réussite et la renaissance

Rétrospectivement, cette défaite contre Pau a peut-être été salvatrice. Car derrière, sur les sept derniers matchs, Clermont ne perdra qu'une seule fois, contre Caen, à la dernière journée. D'abord, ils remettent le calendrier à jour en battant Amiens (3-0) et récupérant la troisième place. Ensuite, il concède le nul contre Le Havre : une contre-performance comptable, mais seulement à moitié, puisque Clermont est allé arracher un point en ayant joué à 10 contre 11 toute la seconde période.

Rien n'arrête ensuite les Puydômois, en pleine réussite, et avec un coup de pouce du destin. D'abord, grâce à un but de Momo Bayo probablement hors-jeu (il n'y a pas de VAR en Ligue 2) contre le Paris FC, dans un match entre concurrents directs ; ensuite en arrachant la victoire contre un Châteauroux déjà relégué, et qui semblait avoir égalisé (le but avait été refusé) ; puis en livrant une prestation éblouissante contre un autre rival direct, Grenoble (1-2). Malgré les blessures (Magnin contre Amiens, Iglesias et Rajot contre Grenoble...), Clermont est en pleine bourre.

Et le volcan entra en éruption...

Il y a un dernier tournant de cette Ligue 2 un peu folle : le cluster de covid-19 au sein du Toulouse FC, obligeant les Violets, mis à mal physiquement comme les Clermontois avant eux, à enchaîner cinq matchs en deux semaines sur la fin de saison, et à courir après des Clermontois qui ont récupéré la deuxième place. Mais alors que les Auvergnats empilent les victoires, les Toulousains, eux, s'inclinent contre le Paris FC (3-1), l'emportent difficilement contre Le Havre (1-0) et Caen malgré le score (3-0). La dynamique a changé de camp, et Clermont, s'il remporte ses deux derniers matchs contre Sochaux et Caen, sera officiellement deuxième. Ils n'en auront pas besoin : le match nul de Toulouse contre Pau (2-2 le 12 mai) offre à 99% la montée aux Clermontois, qui ont 3 points d'avance et une différence de buts favorable de + 8. De fait, les Volcaniques ont pré-célébré la montée dès mercredi dernier.

A Caen, le Clermont Foot, peut-être pas totalement à 100% inconsciemment vu son avance, se fait surprendre (1-2) par des Normands à la lutte pour le maintien. Mais le résultat final contente tout le monde : Clermont monte en Ligue 1, et Caen reste en Ligue 2. Le volcan clermontois, en Normandie comme en Auvergne, entre en éruption.

Cerise sur le gâteau : Pascal Gastien est élu meilleur coach de Ligue 2 par ses pairs, et Mohamed Bayo termine meilleur buteur de Ligue 2. L'attaquant, avec Zedadka et Hountondji, figurent aussi dans le 11 type de la saison. Les héros sont accueillis en triomphe par les supporters.

Les chiffres de la saison

Clermont Foot : 21 victoires, 9 nuls, 8 défaites. 61 buts marqués ( 3e meilleure attaque ), 25 buts encaissés ( meilleure défense )

), 25 buts encaissés ( ) Le gardien Arthur Desmas : 20 matchs sur 38 sans prendre de buts

L'attaquant Mohamed Bayo : meilleur buteur de Ligue 2, et meilleur buteur de l'histoire du Clermont Foot sur une saison (22 buts)

: meilleur buteur de Ligue 2, et meilleur buteur de l'histoire du Clermont Foot sur une saison (22 buts) Le trio d'attaque Allevinah/Bayo/Dossou : 46 buts sur les 61 du club cette saison

: 46 buts sur les 61 du club cette saison 1ère montée en Ligue 1 de l'histoire du club (31 ans d'existence)

Les hommes-clés

Mohamed Bayo : prêté à Dunkerque la saison dernière, l'enfant de la Gauthière y a explosé en marquant 16 buts capitaux pour la montée du club nordiste en Ligue 2. Cette saison, avec 22 buts, le record pour un Clermontois sur une saison, il a écarté la concurrence de Jordan Tell (2 buts) et fait mieux que prendre la suite d'Adrian Grbic (17 buts la saison passée), puisqu'il termine meilleur buteur du championnat. Il a même connu les joies d'une première sélection avec la Guinée. A 22 ans, le très complet numéro 9 clermontois est très convoité. Profondément attaché à sa ville et particulièrement à sa mère qui y vit encore, il se donne le temps de la réflexion pour la saison prochaine.

Avec 22 buts, Mohamed Bayo termine meilleur buteur de Ligue 2 © Maxppp - Thierry Larret

Jim Allevinah et Jodel Dossou : s'il fallait une preuve du flair de Pascal Gastien sur le recrutement, ces deux ailiers l'incarnent parfaitement. Le premier, arrivé du monde amateur il y a deux ans, a réalisé une saison époustouflante, avec 12 buts et 6 passes décisives, lui permettant d'être nommé parmi les cinq meilleurs joueurs de Ligue 2 et d'attirer les regards de gros clubs. Le second, arrivé l'été dernier grâce aux réseaux autrichiens du club, a été une véritable révélation, inscrivant également 12 buts et délivrant deux passes décisives. Par leur vitesse et leur percussion, Allevinah et Dossou ont révolutionné l'attaque clermontoise et ont permis d'obtenir des points précieux. Si l'avant-garde clermontoise est la troisième de Ligue 2, c'est aussi grâce à eux.

Aux côtés de Dossou et Bayo, Jim Allevinah a fait une superbe saison et a été nommé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 2 © Maxppp - Thierry Larret

Jason Berthomier : la preuve vivante, avec Julian Alaphilippe, que Montluçon est une terre de talents sportifs. Le Bourbonnais de 31 ans, 6 buts et 11 passes décisives, est tout simplement l'un des joueurs les plus classes de Ligue 2, et il a sa place dans la plupart des effectifs de Ligue 1, tant sa qualité technique ballon au pied est éclatante. Clermont a fait une très bonne affaire en le récupérant en janvier 2019 à Troyes, et serait bien inspiré de le prolonger. Jason Berthomier est en effet en fin de contrat le 30 juin.

Avec 6 buts et 11 passes décisives, Jason Berthomier a été importantissime et le Clermont Foot ferait bien de le prolonger. © Maxppp - Frédéric Marquet

Johan Gastien : on pourrait citer le milieu clermontois en entier mais le Niortais de 33 ans est peut-être le plus impressionnant. Positionné devant la défense, il a formé avec Yohan Magnin (puis Iglesias et Trichard quand Magnin s'est blessé) une paire de pitbulls hargneux et infatigables. Il n'est jamais simple d'être le fils de l'entraîneur : mais Johan Gastien, qui a inscrit son premier but avec Clermont contre Amiens, n'a jamais eu à le justifier, tant sa faculté à répéter les efforts a été hallucinante. Il a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 2023.

Infatigable au milieu de terrain, Johan Gastien a été tout simplement exceptionnel cette saison © Maxppp - Lionel Vadam

Arthur Desmas et sa défense : le gardien clermontois s'est adapté en express à son nouvel environnement et il a dirigé sa défense d'une main de maître. Avec 25 buts encaissés et 20 matchs sans prendre de buts (sur 38), Arthur Desmas et le quatuor de derrière sont la meilleure arrière-garde de Ligue 2. Hountondji, lui aussi convoité, et Ogier, qui a pris le relais d'Iglesias en capitaine dès que besoin, ont réalisé des prestations dignes de l'élite. Sur les côtés, l'activité de Zedadka (dire qu'il était au chômage il y a 4 ans !) et N'Simba a fait le reste. Zedadka est lui aussi en fin de contrat, et il est évidemment indispensable de le prolonger

Au chômage il y a quatre ans, Akim Zedadka est élu meilleur latéral droit de Ligue 2 cette saison. Et il est en fin de contrat... © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Pascal Gastien : impossible de parler d'un collectif sans évoquer son guide. Placide et disponible, jamais langue de bois et soucieux de préserver ses joueurs, protecteur mais pas avare d'un coup de gueule si besoin, Pascal Gastien a vu son travail récompensé par cette montée en Ligue 1. Il a su remotiver un groupe désabusé par l'arrêt de la saison dernière sur fond de covid. Et pour sa cinquième année au club, la quatrième comme coach principal, le technicien a atteint le Graal de la Ligue 1 grâce à son jeu léché, salué par toute la Ligue 2 et ses collègues entraîneurs, qui l'ont élu meilleur coach de la saison pour la deuxième fois d'affilée. Profondément modeste, il a tenu à saluer ses prédécesseurs Der Zakarian et Diacre, mais aussi à rendre hommage à un ami éducateur récemment décédé.

Pascal Gastien obtient un deuxième titre de meilleur coach de Ligue 2 © Maxppp - Francis Campagnoni

Ahmet Schaefer : reprenant le flambeau de Claude Michy, le président-propriétaire a réussi son pari avec de l'avance. La Ligue 1, ce sera la saison prochaine, deux ans après avoir racheté le club, et alors que l'objectif était de trois à cinq ans. Pas souvent présent physiquement car très occupé (il possède deux autres clubs), le Suisse était tout de même présent le plus possible aux matchs à domicile, et il s'est toutefois toujours rendu disponible pour parler de ce projet qui lui tenait à coeur. Ses investissements pour le club et la manière dont, avec Pascal Gastien, il a structuré le club en interne, sont aussi une part de la réussite clermontoise

Deux ans après avoir racheté le club, Ahmet Schaefer (à gauche en bleu) obtient la montée en Ligue 1 du Clermont Foot © Radio France - Emmanuel Moreau

Et maintenant ?

Deux chantiers s'offrent au Clermont Foot.

D'abord, la rénovation du stade Gabriel-Montpied, pour le mettre aux normes de la Ligue 1. La métropole de Clermont a déjà débloqué trois millions d'euros pour faire de premiers mais nécessaires travaux. La pelouse et l'éclairage vont être refaits, une tribune tubulaire va voir le jour, tandis que la sécurité sera améliorée, a annoncé le président de la métropole et maire de Clermont, Olivier Bianchi. Néanmoins, ces travaux, qui vont démarrer dans les prochains jours, pourraient contraindre le club à jouer ses premiers matchs à domicile... à Saint-Etienne. Les deux villes ont un accord de principe.

à réécouter Le Clermont Foot à Geoffroy Guichard pour démarrer une saison en ligue 1 ?

Après ces premiers travaux, le Montpied disposera d'un peu plus de 13 000 places. Le gros des travaux sera ensuite lissé jusqu'en 2024, date de livraison prévue du "nouveau" stade, qui fera 18 000 places. Coût total de l'opération : 30 millions d'euros.

L'autre chantier, c'est l'effectif. Pascal Gastien a déjà prévenu : Clermont ne fera pas de folies. Il disposera d'un budget limité (il était de 11 millions d'euros cette saison), d'autant que la crise du covid et le fiasco Mediapro sur les droits télé sont passés par là et obligent les clubs à surveiller leurs finances. Des joueurs d'expérience, habitués à la Ligue 1, pourraient venir renforcer l'effectif. Gastien et Seidu ont prolongé, tandis qu'Iglesias va bientôt officialiser son extension de contrat (il avait une option pour une année supplémentaire).

Côté départs, Hountondji, Bayo, Allevinah notamment, sont convoités. Si les deux Béninois ne se sont pas prononcés, Bayo, lui, se laisse le temps de la réflexion. Mais deux dossiers sont prioritaires : les prolongations de Zedadka et Berthomier, en fin de contrat le 30 juin. Les deux joueurs n'ont pas encore donné d'indication sur leur avenir. Le club devra se pencher aussi sur les cas de Samed, Albert et Aljic, habitués au banc et eux aussi en fin de contrat.

Le plus dur sera de continuer à bien faire tourner ce groupe, mais la motivation de jouer dans l'élite pour la première fois de l'histoire du club sera déjà un bon moteur. Objectif : le maintien, pour s'installer durablement en Ligue 1, et continuer à faire rêver l'Auvergne. Le Clermont Foot a placé la région sur la carte du football, il va maintenant falloir en être à la hauteur. Un défi difficile, mais ô combien excitant...