Ligue 2 : le Clermont Foot à une marche du paradis

Vainqueurs de Sochaux et Caen, le Clermont Foot et le Toulouse FC se sont neutralisés ce samedi soir. Les Auvergnats ont plus que jamais leur destin entre les mains. Il faudra s'imposer samedi prochain en Normandie. A moins que le Téfécé ne se prenne les pieds dans le tapis mercredi contre Pau...

Mohamed Bayo a ouvert le score contre Sochaux. Son 21e but cette saison

On se demandait si la ferveur populaire inédite vécue autour du stade Gabriel-Montpied deux heures avant le coup d'envoi n'allait pas paralyser les joueurs les yeux grands ouverts dans leur bus et portables à la main pour communier et immortaliser cet accueil fiévreux. Inhabituel, mais tellement mérité.

Mais le druide Pascal Gastien a toujours la potion magique adaptée. Cette légitime pression a décuplé la motivation des Clermontois sûrs de leur force collective et hermétiques aux émotions parasites.

Bayo évidemment

Au contraire, les Clermontois ont attaqué la rencontre comme ils savent le faire. Et quel plus beau symbole ! La lumière est venue de Mohamed Bayo. Lui l'enfant des quartiers clermontois, qui a grandi à deux pas du Montpied. Le meilleur buteur de la Ligue 2 a ouvert le score après une reprise du droit à 10 mètres du portier sochalien (7'). Son 21e but de la saison.

Dossou dedans

Un petit coup de froid dans cette soirée torride a soufflé sur le Montpied, lorsque Johan Gastien a commis une faute dans la surface, aussitôt sanctionnée par un penalty transformé par Tebily (28'). Mais la force du CF63 c'est de ne pas douter. Le virevoltant Jodel Dossou s'est transformé en renard des surfaces en poussant le ballon au fond du filet doubiste (34').

Score à la pause, 2 buts 1 pour Clermont. Au même moment, le Téfécé virait aussi en tête, 1 à 0 (Dejaegere, 30') contre des Caennais plutôt dominateurs mais malchanceux.

Jodel Dossou a marqué le 2e but clermontois (34') face à Sochaux © Maxppp - Fred Marquet

La balade de Jim

On priait pour le break arrive assez vite à la reprise pour le CF63, histoire de mieux respirer. Vœu exaucé par Jim Allevinah (50'). Pendant ce temps-là au Stadium, les Normands obtenaient un penalty frappé sur la barre par Court (47').

Un tournant dans ce match qui a fini par basculer dans le mauvais sens. Steeve Yago étant expulsé à la 66e et Toulouse doublant la mise dans la foulée par "l'autre" Bayo (Vakoun).

Jim Allevinah inscrit le 3e but face au FC Sochaux juste après la pause © Maxppp - Richard Brunel

Allez Pau

Avec deux buts d'avance, la bande à Pascal Gastien a géré son "confortable" matelas, sans jamais vraiment frémir, ni s'endormir sur ses lauriers. Certes, les Sochaliens auraient pu obtenir un penalty pour une main (certes involontaire) du fiston (86'), mais Clermont a fait le boulot (3 à 1) en mettant la pression sur Toulouse, condamné à faire le plein mercredi contre Pau, puis à Dunkerque samedi prochain.

Le CF63 sera peut-être en Ligue 1 sans jouer dans quatre jours... Le dénouement est si proche... et si loin. Ce n'est pas le cas de Troyes sacré champion de France de Ligue 2 et de retour dans l'élite, après sa victoire contre Dunkerque (2-0).