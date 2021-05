Engouement inédit autour du Clermont Foot aux portes de la Ligue 1

La saison du Clermont Foot 63 est simplement exceptionnelle. A deux journées de la fin du championnat, la meute conduite par Pascal Gastien est en passe de rentrer dans l'histoire du football français en accédant à la Ligue 1 pour la première de son existence. Il reste encore un peu de chemin à parcourir, mais contrairement au rugby, les footeux semblent avoir pris le dessus sur les rivaux toulousains. Le Téfécé est condamné à faire un quasi sans-faute lors de ses quatre derniers matchs, dont deux en retard face au Havre ce mardi soir, puis contre Pau mercredi 12 mai.

Un match Clermont-Toulouse

Quelque peu freinée par un vilain cluster après une démonstration à Guingamp (5 à 0), la dynamique auvergnate est repartie de plus belle avec des victoires capitales à la clé, notamment face à d'autres prétendants (le Paris FC et Grenoble) aux barrages. Le succès ramené du stade des Alpes ce lundi soir a plongé le club et la capitale auvergnate dans une douce euphorie. Certes, cela ne saute pas aux yeux lorsqu'on marche dans les rues de Clermont-Ferrand. Deux explications : le rugby a pris une place aussi énorme que légitime dans la cœur des Auvergnats et le contexte sanitaire interdit tout effusion et communion populaire.

Le druide Gastien

Peu de signes extérieurs d'allégresse donc, mais il suffit de jeter un œil sur les réseaux sociaux pour voir qu'il se passe quelques chose au pays de Vercingétorix. Une bande d'irréductibles arvernes menés par le druide Gastien est en train de conquérir la Gaule du football. Pas de potion magique au CF63, juste beaucoup de travail, d'humilité, de talents et de confiance accumulée au point d'écrire la plus belle page du football en Auvergne.

En attendant de pouvoir communier avec son équipe au stade Gabriel-Montpied, c'est sur les réseaux sociaux que les fans du Clermont Foot partagent leur fierté. Petit florilège sur Twitter.

Les fans se sont réveillés ce mardi matin avec des étoiles pleins les yeux. Mais l'Auvergnat est prudent. Comme Hugo qui souligne qu'il reste encore deux matchs à disputer. Deux finales.

Concours de selfies

Privés de stade, les supporters clermontois n'ont plus que les réseaux sociaux pour afficher leurs couleurs favorites depuis plus d'un an. C'est le cas de John qui n'a pas résisté à la tentation de revêtir le maillot de son équipe de cœur.

Bianchi mouille le maillot

Le maire de Clermont-Ferrand s'est fendu d'un hashtag de circonstance #TousderriereleClermontFoot pour appeler les Auvergnats à soutenir le CF63 dans sa quête de Ligue 1. Olivier Bianchi n'a pas hésité à mouiller le maillot.

Stade critique

Une initiative du maire saluée par les Clermontois. Certains en profitant pour rappeler à leur édile (de façon pas toujours élégante mais ainsi va la vie des réseaux sociaux) qu'un stade digne de l'élite serait plus que nécessaire en cas de montée.

Concernant le grand stade justement, ce ne sera pas pour tout de suite, mais les collectivités travaillent sur le montage d'une enceinte provisoire proportionnelle aux besoins de la Ligue 1 et à l'engouement populaire qui découlera(it) d'une accession dans l'élite.

Neymar, Mbappé au Montpied

Si la montée n'a jamais été aussi proche, certains supporters ont encore un peu de mal à réaliser ce que pourrait être la saison prochaine. Voir le Clermont Foot 63 défier le PSG, l'OM, l'OL ou les Verts semble un peu irréel...

Et pourtant, c'est de plus en plus "probable". S'ils restent bien à Paris la saison prochaine, Neymar Jr et Kylian Mbappé devraient fouler la pelouse (à améliorer elle aussi) du stade Gabriel-Montpied.

Sur de bons rails

Les Auvergnats, qui ne manquent pas d'humour, préviennent les clubs de Ligue 1. Il va falloir penser aux futurs déplacements en Auvergne. Et on leur déconseille de prendre le train s'ils ne veulent pas rater le début du match.

La loco Bayo

La montée, elle, est sur de bons rails. La locomotive Momo Bayo - meilleur buteur de Ligue 2 avec 20 buts - et ses potes espèrent en tout cas être exacts aux rendez-vous. D'abord ce samedi contre Sochaux, puis à Caen le samedi suivant. Le natif de Clermont-Ferrand rêve de rentrer dans l'histoire de SON club.

Comité d'accueil

L'heure est à la mobilisation générale. Frustrés de ne pas pouvoir pousser leurs favoris dans les travées du Montpied, les Ultras clermontois donnent rendez-vous à tous ceux qui souhaitent accueillir les joueurs et leur bus ce samedi à 17 heures à l'entrée du stade (devant le parcage visiteurs).

France Bleu au cœur de la montée

Pour tous ceux qui ne pourront pas voir les deux dernières rencontres de la saison de Clermont Foot 63, notez qu'elles seront à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. La parole sera aussi donnée à tous les supporters avant, pendant et après les matchs. L'histoire s'écrit ensemble. Les volcans sont en passe de se réveiller...