Le Clermont Foot laisse passer sa chance et le podium

Le Clermont Foot a gâché beaucoup trop d'occasions face à Brest pour espérer l'emporter. Au lieu d'une victoire qui semblait leur tendre les bras, les clermontois se sont effondrés en seconde période pour s'incliner 2 buts à 1. Le Clermont Foot recule à la 5eme place de la Ligue 2.

Et d'un seul coup, la panne!

Cela faisait 52 minutes que le match avait commencé, la frappe de Fabien Centonze venait d'être repoussée par Larsonneur, le gardien brestois, la septième occasion nette pour le Clermont Foot depuis le début de la rencontre. La seconde période venait de reprendre comme la première, par une domination outrancière des clermontois. Les brestois semblaient amorphes et totalement dépassés.

1 - 0 pour le Clermont Foot à ce moment du match, ce n'était pas cher payé d'autant plus que Dugimont avait raté un pénalty, qu'un but d'Ajorque avait été refusé pour une faute pas vraiment évidente sur le gardien et que ce même Larsonneur avait sorti quatre parades décisives. Il n'y a que Jonathan Iglésias qui avait trouvé la faille à la 30eme minute à la conclusion d'une magnifique action collective. Les clermontois venaient de réaliser leur meilleure mi-temps de la saison, dixit leur entraîneur Pascal Gastien, alors que l'entraîneur de Brest, Jean-Marc Furlan, avait lui le sentiment que ses dix joueurs de champ étaient restés à la maison.

Le Clermont Foot s'effondre en seconde mi-temps

Mais le football est ainsi fait que tout a changé d'un coup. La rentrée de Charbonnier a donné un peu plus de confiance aux brestois, qui ont joué plus haut. Subitement, les clermontois se sont mis à perdre leurs duels, à rater leurs passes et n'arrivaient plus à tenir le ballon. Un problème physique selon les joueurs, qui avaient déjà pioché en fin de match vendredi dernier à Orléans même s'ils avaient réussi à arracher la victoire.

Cette fois, à force de reculer, la punition est vite arrivée par deux buts de Charbonnier (70eme et 77eme). Les bretons ont réussi à tuer le match, ce que n'ont pas su faire les clermontois. Le dernier baroud d'honneur en fin de match n'a rien changé, Rémy Dugimont, pas en réussite ce mardi, voyant sa reprise de volée s'envoler largement au dessus de la cage brestoise. Le Clermont Foot passe donc de la 3eme à la 5eme place du classement de Ligue 2 avant un déplacement compliqué à Nîmes, le 2eme, en pleine réussite actuellement.