Le Clermont Foot met en place une nouvelle organisation pour respecter la jauge de 5.000 places

Le Clermont Foot reçoit deux fois cette semaine: Strasbourg mercredi en match en retard et Rennes dimanche prochain. Le club a annoncé ce lundi matin quels spectateurs allaient pouvoir venir au stade pour ne pas dépasser la jauge des 5.000.

Ils étaient 4.923 la semaine dernière pour le match face à Reims. Il faudra recommencer mercredi et dimanche pour les deux rencontres de la semaine. Avec une nouvelle organisation mise en place pour le club pour que tous les abonnés puissent assister aux rencontres à tour de rôle, tant que la jauge des 5.000 places reste en vigueur (au moins jusqu'au 24 janvier).

Comme face à Reims, le club privilégie les anciens abonnés, ceux qui avaient leur carte depuis la saison passée et les saisons précédentes. Aux réabonnés, s'ajoutent les groupes de supporters officiels (Nemetum Ultras et Amicale des supporters), les abonnés du Kop Famille ainsi que les partenaires et les abonnements entreprise. Ils pourront donc tous assister aux deux rencontres.

Un seul match pour les nouveaux abonnés

Les abonnés de cette nouvelle saison pourront eux assister à l'une des deux rencontres. Face à Reims, les places restantes avaient été remises en vente sur internet ,exclusivement pour les abonnés, les premiers arrivés étant servis. Cette fois, c'est un nouveau système qui est mis en place. Pour le match face à Strasbourg, ce sont les abonnés d'une grande partie de l'étage de la tribune Gergovie qui pourront être présents (travées MKIHJ) ainsi que ceux de la tribune Limagne. Pour la rencontre face à Rennes, ce sont ceux des travées LN ainsi que tout le premier niveau de la tribune Gergovie qui pourront assister à la rencontre, plus ceux qui ont une place en tribune Volcan (derrière les buts côté Gerzat).

Le groupe 1, pour le match face à Strasbourg mercredi

Le groupe pour le match face à Rennes dimanche

Pas question pour autant de s'installer aux mêmes places que d'habitude, afin de respecter la distanciation physique. Les abonnés vont recevoir par mail les consignes sur l'emplacement où ils pourront s'installer. Ils seront également remboursés d'1/19e du montant de leur abonnement pour la rencontre à laquelle ils n'ont pas pu assister. Enfin les spectateurs qui avaient un billet à l'unité pour le match reporté face à Strasbourg, le 22 décembre dernier, seront remboursés sur leur compte bancaire.