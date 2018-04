A sept journées de la fin de la phase régulière, les Clermontois sont encore dans la course aux barrages. La défaite face à l'AC Ajaccio les oblige à battre Niort ce vendredi soir à domicile. Histoire de s'offrir un printemps à sensations.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

On n'était plus vraiment habitué à les voir chuter en championnat. Invaincus pendant près de trois mois, les footballeurs clermontois restent sur deux déplacements infructueux en Ligue 2. Deux défaites sur le même score (2 à 1) face au Havre, puis à l'AC Ajaccio, également prétendants aux barrages d'accession. Des confrontations directes qui pourraient peser lourd au soir de la 38e et dernière journée, mais qui n'ont pas de conséquences visibles au classement. Le Clermont Foot reste en embuscade à deux petits points du Top 5, synonyme de playoffs.

Le classement avant la 32e journée de Ligue 2 - @ Clermont Foot

Le meilleur des scénarios serait déjà de faire le plein de points à la maison. Et ça commence dès ce vendredi soir avec la venue de Niort au Montpied à l'occasion de la 32e journée de Ligue 2. Des Chamois sans pression et sans réelle ambition en cette fin de saison. Invité de l'émission "Les Décodeurs" sur France Bleu Pays d'Auvergne, l'attaquant clermontois Rémi Dugimont s'est livré à l'entame de ce sprint final pour les barrages d'accession. Voir la vidéo.

Clermont Foot - Niort, coup d'envoi à 20 heures ce vendredi soir au stade Gabriel-Montpied.