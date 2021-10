Clermont Foot: "Il y aura certainement une sanction" pour Mohamed Bayo

De toute évidence gêné aux entournures par les questions sur Mohamed Bayo, Pascal Gastien ne s'est pas défilé ce vendredi devant la presse. Même s'il aurait préféré parler uniquement de la réception de Marseille du dimanche 31 octobre, le coach du Clermont Foot a évoqué la situation de son attaquant, placé en garde à vue après avoir provoqué un accident de la circulation, puis relâché avec une convocation devant un tribunal en juin 2022. "Il n'y a pas encore de sanction [du club]" précise Pascal Gastien. "On va réfléchir à ce qui est le mieux et on va certainement garder ça en interne, déjà (...) on s'arrangera entre nous, à l'intérieur du club, pour le sanctionner. Il y aura certainement une sanction."

"Je sais ce que je vais faire. Mais je ne vais pas vous le dire": Pascal Gastien sur la présence de Mohamed Bayo face à Marseille

Sur les sanctions éventuelles, Pascal Gastien ne s'attarde pas. Mais il ne peut occulter la situation de son joueur star dans sa préparation du match face à l'OM. D'autant que Mohamed Bayo est apparu touché par l'accident qu'il a provoqué. Sanction ou méforme, sera-t-il sur le terrain face à Marseille? "Il y a diverses formes" dit Pascal Gastien du bout des lèvres. "Il peut jouer, ne pas jouer, être sur le banc, beaucoup de choses peuvent être la conséquence de ce qui s'est passé." On n'en saura pas plus. "Je sais ce que je vais faire. Mais je ne vais pas vous le dire."

Il s'est excusé devant tout le monde - Jonathan Iglesias

Le groupe a eu le temps d'évoquer la situation, parfois en tête à tête avec Mohamed Bayo, comme l'a fait Jonathan Iglesias, dans son rôle de capitaine. "On a été plusieurs à lui parler, moi je l'ai pris à part, on a discuté tous les deux. Je lui ai dit que ça arrivait de se tromper dans la vie (...) il s'est aussi excusé devant tout le monde. C'est malheureux ce qui est arrivé, mais il a dit que ça lui apprenait, énormément." Le n°10 se veut rassurant: s'il a vu Mohamed Bayo perturbé en début de semaine, il a ensuite retrouvé 'l'état d'esprit" nécessaire pour affronter Marseille.