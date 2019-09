Le Clermont foot rend visite au FC Barcelone pour un futur partenariat entre les deux clubs

Une délégation du Clermont Foot a été reçue samedi et dimanche dernier au FC Barcelone. Une visite qui pourrait permettre de jeter les bases d'un futur partenariat entre les deux clubs.

La délégation clermontoise avec Patrick Kluivert et Clarence Seedorf

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Avec l'Ajax d'Amsterdam, ce sont les deux clubs que je suis depuis toujours". Pascal Gastien a encore les yeux qui brillent lorsqu'il évoque ce week-end passé en Catalogne.

A l'invitation de Patrick Kluivert, le directeur de la formation et donc de la prestigieuse académie du FC Barcelone, la délégation clermontoise a pu visiter le Camp Nou, et la Masia, l'école de formation du club catalan.

"C'est un club particulier pour moi" confie Pascal Gastien, qui a donné à son fils le prénom de l'illustre Johan Cruyff, "ça permettra peut-être de nous ouvrir quelques portes pour que des joueurs puissent venir chez nous, et aussi pour un partenariat entre les deux clubs".

Les Clermontois ont assisté à des matchs de l'académie - Clermont Foot

La délégation conduite par Ahmet Schaefer, le président du Clermont Foot, a pu visiter les installations, et a assisté à des matchs de jeunes, guidée par Patrick Kluivert et Clarence Seedorf, deux anciens joueurs emblématiques et toujours investis à Barcelone.

"C'est quasiment religieux" poursuit Pascal Gastien, "quand vous visitez le musée, c'est quelque chose de fort, il y a même une chapelle à l'entrée des joueurs".

Pascal Gastien avec Patrick Kluivert et Clarence Seedorf autour d'un des nombreux trophés du club - Clermont Foot

"C'est un honneur de recevoir le Clermont Foot" a ajouté Patrick Kluivert, qui a également souhaité "bonne chance" aux Clermontois.