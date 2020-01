Le Clermont Foot réussit sa rentrée face à Troyes (3-2)

Clermont-Ferrand, France

On avait laissé les Clermontois sur un morne match nul (0-0) face à Caen, et une élimination quelque peu honteuse face à Bergerac, en Coupe de France. En ce début 2020, le club a frappé fort, en prenant le meilleur sur Troyes, troisième de Ligue 2, candidat à la montée, et qui pouvait même devenir leader s'il s'était imposé.

Jim Allevinah et les Clermontois ont frappé un joli coup en battant Troyes. © Maxppp - Rémi Dugne

Au lieu de cela, le club aubois reste troisième, et voit le club auvergnat revenir à cinq longueurs, en cinquième position, qualificative pour les barrages d'accession en Ligue 1. Le tout, grâce à un triplé d'Adrian Grbic, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 (14 buts, derrière les 18 buts du Havrais Tino Kadewere). Grbic qui a fait le spectacle, puisque deux de ses trois buts ont été inscrits sur coup franc direct.

Tout n'a pas été parfait bien sûr. Clermont a d'abord été mené, sur un but d'El-Hajjam (15e), avant de prendre les devants en dix minutes grâce à deux buts de sa gâchette autrichienne (28e, 38e). Mais la victoire fut menacée, en fin de match, quand Sacko (87e) répondait au troisième but de Grbic (83e). Malgré les sueurs froides, Clermont a conservé l'avantage, et est peut-être en train de se réconcilier avec son public : c'est la troisième victoire de suite à domicile, après seulement une seule victoire lors de la première journée.

Clermont va désormais repartir en repos forcé, puisque le prochain match est prévu le 25 janvier. Et là encore, ce sera face à un gros poisson : le leader, le RC Lens. Les Auvergnats seront attendus au tournant, et on pourra un peu plus jauger de leurs intentions et capacités à viser la montée.