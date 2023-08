Le Clermont Foot s'impose face au Havre pour son dernier match amical

Une victoire pour se rassurer avant la reprise de la Ligue 1. Le Clermont Foot s'est imposé sur le score de 1-0 face au Havre, ce samedi 5 août. Un match comme une dernière répétition et avec l'équipe-type de ce début de championnat, prévu le week-end prochain.

Le capitaine Maxime Gonalons a permis aux Clermontois de prendre les devants (26e) grâce à une frappe à l'entrée de la surface qui termine au fond. De quoi valider la bonne première période du Clermont Foot face au HAC, promu en Ligue 1.

Mory Diaw décisif

En revanche le début de deuxième mi-temps est très compliqué pour les Rouge et Bleu. Mehdi Zeffane sort un ballon de la main dans la surface. Un geste intentionnel qui aurait valu un carton rouge au défenseur en Ligue 1. Pour ne pas fausser la préparation, il a simplement été remplacé par Stan Berkani. L'événement aura au moins eu la vertu de vérifier que Mory Diaw, le gardien du Clermont Foot, est toujours aussi bon dans l'exercice du pénalty, il empêche les Havrais de revenir au score.

Pour la troisième fois cet été, le Clermont Foot l'emporte sur le score de 1-0 en match amical (avec Orléans et Troyes), après une défaite contre Saint-Etienne et un nul contre Montpellier. Cette série de matchs de préparation aura tout de même privé l'équipe de Maximiliano Caufriez, qui reviendra au plus tôt pour la quatrième journée de Ligue 1.