Le Clermont Foot saisit le Conseil d'Etat pour faire jouer les barrages d'accession en Ligue 1

Le club auvergnat a saisi la plus haute juridiction administrative vendredi 12 juin, aux côtés de Troyes. Il souhaite que les barrages, abandonnés lors de l'arrêt de la Ligue 2 il y a un mois et demi, puissent se jouer, la situation sanitaire s'étant améliorée.

Akim Zedadka et les Clermontois ont repris l'entraînement il y a un mois. Pour jouer les barrages d'accession ?

Il n'y a plus rien qui s'oppose à la tenue de ces barrages. C'est ce qu'avancent le Clermont Foot et Troyes pour justifier le référé engagé hier auprès du Conseil d'Etat. Les deux clubs, qui ont fini 4e et 5e de Ligue 2, emboîtent le pas à l'AC Ajaccio (3e de Ligue 2), qui avait fait une démarche similaire la semaine passée.

Tous trois, avec Nîmes, 18e de Ligue 1, auraient dû s'affronter dans ces play-offs, dont le vainqueur aurait accédé à la Ligue 1, les trois autres restant en Ligue 2. Mais la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annulé ces barrages, actant deux montées de Ligue 2 et deux descentes de Ligue 1, selon les classements au moment de l'arrêt des championnats

Mais cela, c'était il y a un mois et demi. Aujourd'hui, selon le Clermont Foot, le contexte sanitaire est meilleur, et propice à l'organisation de ces barrages, dans le respect des consignes de sécurité.

« Les principes retenus par la LFP ont eu pour effet d’autoriser l’accession en Ligue 1 de clubs de Ligue 2 qui avaient simplement une chance d’accéder en division supérieure et de pénaliser d’autres clubs de Ligue 2, qui disposaient eux aussi d’une chance d’accéder à la Ligue 1, en leur refusant toute possibilité de participer à des play-offs et barrage ». - Le Clermont Foot, dans son communiqué après sa saisie en référé du Conseil d'Etat.

Selon le club, "les play-offs et barrages L1-L2 peuvent se jouer en juillet un peu avant et en parallèle des finales de Coupes nationales." La date d'examen par le Conseil d'Etat n'est pas connue.