Le Clermont Foot se défait d'Auxerre (1-0) et remonte à la 2e place du classement provisoire

Ce Clermont Foot là est inarrêtable, huitième match sans défaite en championnat, sixième victoire d'affilée à domicile : les Clermontois ont poursuivi leur belle série en l'emportant 1-0 à domicile ce samedi après-midi face à l'AJ Auxerre , quatrième de Ligue 2 au coup d'envoi. Le Clermont Foot remonte ainsi à la deuxième place de Ligue 2, avant le déplacement de Toulouse à Sochaux lundi.

Les hommes de Pascal Gastien ont par ailleurs mis fin à la série d’invincibilité des Auxerrois, invaincus depuis 13 rencontres en championnat. Dominateurs d'entrée, les Clermontois ont ouvert le score dès la 13e minute, d'une frappe contrée de Dossou aux abords de la surface.

Des Clermontois en manque de réalisme

Après une première demi-heure très aboutie, le joueurs du Clermont Foot ont commencé à subir les assauts des Auxerrois. Mais dans ce choc entre la meilleure attaque de Ligue 2, Auxerre, et la meilleure défense, Clermont, les locaux se sont montrés les plus forts.

Avec deux parades décisives (51e et 73e), le portier clermontois Arthur Desmas a sauvé les siens en fin de partie, alors que les regrets auraient pu être lourds pour les Clermontois, qui ont touché la barre par Bayo et le poteau par Berthomier, et qui ont vu leur meneur remplaçant Iglesias rater le but ouvert à la 90e.

Prochain match et nouvelle affiche dès samedi prochain pour les Clermontois avec un déplacement à Toulouse.