Le Clermont Foot se maintient en ligue 1 !

L'essentiel s'est finalement joué ailleurs ce samedi soir.

Pas au stade de la Meinau où le Clermont Foot s'est incliné 1 à 0 face à Strasbourg, mais au stade Geoffroy-Guichard, le chaudron stéphanois. La 37ème journée de ligue 1 a donc été marquée par la défaite des auvergnats mais aussi -et surtout- par la défaite de Saint-Etienne à domicile donc face à Reims qui permet aux promus auvergnats de se maintenir en ligue 1 à une journée de la fin du championnat.

"Mission maintien" réussie

Au classement, les clermontois sont 16èmes avec 36 points, avec un point d'avance sur Lorient 17ème et 5 sur Metz 18ème.

"Mission maintien" réussi pour les hommes de Pascal Gastien : "c'est un soulagement, on va savourer tous ensemble. Je ne vais pas dire que c'est un exploit mais pas loin quand même. A juste titre, tout le monde nous voyait descendre avec le plus petit budget. On a vécu une saison avec des hauts et des bas. Je ne connaissais pas la Ligue 1, on aurait pu paniquer mais on est resté stable. Ça fait cinq ans qu'on joue comme ça, cela aurait été suicidaire de changer notre manière de jouer. Le projet du club est de s'inscrire dans la durée, dans le jeu. C'est pas moi qui lâcherait à ce niveau-là. On est récompensé, on se sauve avec 36 points mais je m'en fous. On n'avait rien à perdre cette saison et tout à gagner. On a essayé de faire le maximum, on a joué, on a gagné, on a perdu, on s'est pris des volées de temps en temps. On a encore des marches à franchir. J'apprends, j'enregistre et j'espère qu'on va continuer à avancer."

Le dernier match de la saison de ligue 1 pour Clermont se disputera au stade Gabriel Montpied samedi soir (21h) contre Lyon. Un match de gala que les auvergnats vont pouvoir savourer après leur exploit.