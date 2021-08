Le Clermont Foot se prépare pour la Ligue 1 dans la sérénité et en public

Le décor n'a pas changé. Le préfabriqué sert toujours de rangement du matériel au bord du terrain d'entraînement. Les joueurs traversent toujours l'espace entre les vestiaires et la pelouse en saluant les fidèles, Pascal Gastien plaisante avec quelques uns d'entre eux. Rien ne laisse penser que le Clermont Foot va débuter en Ligue 1 dimanche, sauf les travaux qui se poursuivent de l'autre côté, pour réaliser la nouvelle tribune du stade. Sa construction commence à peine, en revanche le reste des installations est presque terminé et une magnifique pelouse attend encore les buts.

Sur le terrain d'entraînement, la préparation ressemble exactement à celle des saisons précédentes. La seule petite différence, c'est que la douzaine d'habitués qui suivent la plupart des entraînements sont un peu plus nombreux. Ils étaient une quarantaine de supporters et de curieux ce mardi après-midi pour voir les clermontois se préparer.

Un entraînement sérieux mais dans la bonne humeur, avec un match sur terrain réduit, terminé par une séance de tirs au but et une victoire des jaunes. Une victoire célébrée par les vainqueurs, un peu chambreurs. Quelques joueurs ont quitté la séance un peu plus tôt pour des soins ou bien une séance de musculation. A la sortie, séance de dédicaces et de selfies avec les plus jeunes supporters dans une ambiance bon enfant. La pression semble bien loin, peut être effacée par une bonne campagne de matches de préparation.

Le seul entraînement à huis clos de la semaine aura lieu vendredi matin. Le reste du temps, le Clermont Foot reste ouvert, une rareté dans le sport professionnel.