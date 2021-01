Le Clermont Foot toujours 3e de Ligue 2 malgré sa défaite contre Toulouse (3-2)

Johan Gastien et ses coéquipiers ont été battus par le TFC du gardien (et ancien Clermontois) Maxime Dupé

Le Clermont Foot, meilleure défense de Ligue 2, n'avait pas encaissé 3 buts en un seul match, cette saison. Toulouse a changé cela, sanctionnant notamment les Auvergnats dès le début du match. Adli débordait, dévorant Ogier grâce à sa vitesse, avant de servir Branco Van den Boomen pour l'ouverture du score (1-0, 5e).

Clermont a pourtant bien réagi, grâce à Jim Allevinah, buteur juste avant la mi-temps (1-1, 42e). Mais dès l'entame de seconde période, Toulouse punissait Clermont, grâce, encore une fois, à l'intenable Van den Boomen, homme du match hier soir. Le milieu hollandais portait bien son nom, si l'on en croit le missile sur coup franc expédié dans les filets d'un Desmas impuissant (2-1, 50e). Pire, Toulouse a enfoncé le clou un quart d'heure plus tard, quand Zedadka séchait Machado dans la surface, provoquant un penalty, transformé par Spierings (3-1, 67e).

"Trop tendres défensivement"

Là encore, Clermont a trouvé les ressources pour revenir, à l'approche du terme de la rencontre, grâce à une tête d'Iglesias (3-2, 85e). Insuffisant, toutefois, pour renverser des Toulousains qui étaient, globalement, meilleurs que les Clermontois. "On a été trop tendres défensivement", regrettait d'ailleurs Pascal Gastien, le coach auvergnat, à la sortie du match.

Pascal Gastien, coach du Clermont Foot, déçu après la rencontre. Copier

Une défaite qui permet à Toulouse de mettre Clermont à distance. Les Toulousains sont toujours 2e, avec cinq points d'avance désormais sur les Auvergnats. Un coup d'arrêt, pour Pascal Gastien.

Pascal Gastien pas défaitiste : ses joueurs ont été au niveau Copier

Le leader Troyes, de son côté, a battu Auxerre (3-1), dans l'autre match au sommet de cette 22e journée de Ligue 2. Les Troyens ont donc 7 points d'avance sur Clermont, et sont donc tranquilles avant de venir au Montpied, mardi, pour un nouveau choc entre prétendants à la Ligue 1.

Rien de rédhibitoire au classement

La situation n'a rien de rédhibitoire pour le Clermont Foot, d'autant que chez ses poursuivants, on est au ralenti : Auxerre a donc perdu contre Troyes (3-1), Grenoble a perdu contre Ajaccio (1-2) et que le Paris FC a fait match nul contre Nancy (1-1). Clermont possède donc deux points d'avance sur Grenoble, le 4e, et quatre points d'avance sur Auxerre, le 5e.

Mais la meilleure manière de réagir, pour continuer d'assumer ses ambitions de Ligue 1, passe par un bon résultat contre Troyes mardi, dernier match d'un triptyque infernal (Auxerre, Toulouse, Troyes). Il faudra aussi espérer un résultat favorable d'Auxerre-Toulouse, qui se joue également mardi. Ensuite, le calendrier sera plus favorable au trio de tête. Et ce sera à qui perdra le moins de points.