Ligue 2 : le Clermont Foot veut continuer sur sa lancée

C'est une nouvelle série, positive, que le Clermont Foot entend lancer dès samedi, après avoir mis fin à une autre série, négative celle-là, de trois matchs sans victoire, la semaine dernière. Et encore plus dans son antre, où les Auvergnats n'ont plus gagné depuis la première journée, en juillet, face à Châteauroux (1-0)...

Le Mans reste sur un exploit

Et pour continuer la série, Le Mans, promu en difficulté, qui a connu un début de saison galère et peine à s'extirper des trois dernières places, fait figure de proie idéale. Mais attention ! Malgré leurs résultats mitigés, les Manceaux restent eux aussi sur une victoire en championnat, la semaine dernière, contre Niort. Plus encore, ils viennent de signer un exploit en battant Nice, mercredi, en 16e de finale de la Coupe de la Ligue (3-2). Clermont, qui a été battu, il y a deux semaines, par un autre promu, Rodez (0-1), ferait donc bien de se méfier de son adversaire...

David Gomis (à gauche) et ses coéquipiers devront se méfier du promu manceau. © Maxppp -

Grbic manquera un match pour la première fois cette saison

Les Clermontois, eux, seront privés de leur buteur, Adrian Grbic, et de l'ailier Jim Allevinah, tous les deux suspendus. Le latéral Jérôme Phojo, lui, est toujours malade, victime d'un virus féroce qui le met à l'arrêt depuis maintenant trois semaines. Une absence qui inquiète son coach, Pascal Gastien, qui ne sait pas quand il pourra de nouveau compter sur son défenseur...

Le capitaine Jonathan Iglesias (à gauche) et ses coéquipiers veulent enchaîner. © Maxppp -

Pierre Patron revient à Clermont

Pour ce match, le stade Montpied verra revenir un de ses anciens protégés, Pierre Patron, qui a passé deux ans au Clermont Foot, où il n'a pu jouer qu'un seul match, avant de rejoindre Le Mans cet été. Le jeune gardien de 22 ans sera même titulaire, puisque le numéro 1 Yohann Thuram-Ulien et le numéro 2 Jérémy Aymes sont blessés. Ce sera le deuxième match de la saison pour Patron, qui a, justement, remplacé Aymes mercredi contre Nice.

Coup d'envoi de Clermont-Le Mans samedi à 15h, au stade Gabriel-Montpied.