Ligue 2 : le Clermont Foot à la chasse aux lionceaux avec Grbic

Le Clermont Foot a un souvenir douloureux de sa dernière confrontation avec Sochaux. Le 4 octobre dernier, les Lionceaux, avaient infligé une correction aux Auvergnats (4-0) à Bonal, avec notamment un triplé de leur avant-centre Abdoulaye Sané. "On avait essuyé une grosse défaite, logique au vu de l'efficacité qu'ils ont eus sur ce match. C'est une équipe difficile à jouer, bien organisée, avec des joueurs de talent devant. On devra être plus vigilants qu'au match aller", estime Pascal Gastien, le coach clermontois.

Les Clermontois avaient vécu un cauchemar au match aller. © Maxppp - Christian Lemontey

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le FCSM est à la douzième place du classement, avec 34 points, à égalité avec Auxerre, Caen et Chambly. Ils pointent à treize points de Clermont, cinquième, à trois points du podium, et en embuscade pour les barrages d'accession à la Ligue 1. Mais Pascal Gastien ne veut pas en entendre parler. "Sochaux a eu un passage à vide et ils ont décroché un peu, mais c'est une très bonne équipe, qui peut potentiellement être dans les dix premiers du championnat."

"Pas un match-piège"

Pascal Gastien ne veut pas non plus parler d'un "match-piège", à onze matchs du terme de la saison, onze matchs qui seront autant de finales dans la course à la Ligue 1. "On sait à quoi s'attendre, on doit être à 100% tout le temps. Contre Paris, on l'a été, mais on n'a pas été efficaces, et ils marquent sur leur seule occasion du match. Sochaux, ce sera un ton au-dessus, et le même scénario pourrait se reproduire, comme c'est arrivé contre Rodez ou Le Mans. Je veux un match plein, abouti, avec un bon contenu, dans la continuité de ce qu'on fait depuis trois-quatre mois. On doit gagner tous les matchs."

Grbic dans le groupe

Pour cela, le technicien a admis que son équipe devait travailler, justement, l'efficacité. "On travaille tout, mais en ce moment, on se concentre sur les centres et la zone de finition. Le ratio centre/buts marqués est insuffisants. Il faut dire qu'on avait 18 nouveaux joueurs en début de saison, dont quasiment tout le secteur offensif, sauf Jason Berthomier. Mais on se connaît mieux, les connexions se font mieux. Il faut continuer à travailler."

Pour ce match, Clermont récupère Gomis, de retour de blessure. L'autre bonne nouvelle, c'est la présence dans le groupe d'Adrian Grbic, touché à un doigt de pied (sans qu'il y ait toutefois de fracture), il ne s'était entraîné ni mardi, ni mercredi. Mais le buteur autrichien est déclaré apte pour martyriser la défense sochalienne. Alassane N'Diaye, lui, ne reprendra l'entraînement que la semaine prochaine, tandis que Phojo ne rejouera pas de la saison. Enfin, Johan Gastien est suspendu.

Gonzalez Gutierrez a "pris de la confiance pour la suite"

Mario Gonzalez Gutierrez est venu s'exprimer dans un très bon français, signe aussi de la confiance glanée après son doublé salvateur contre Nancy, la semaine dernière (2-1). "C'était mon premier doublé en Ligue 2, et ça nous a offert des points, donc je suis très content." Un contentement partagé par son coach, Pascal Gastien. "Je l'espérais pour lui, et il le mérite. C'est le joueur qui se crée le plus d'occasions de l'équipe. Il est toujours le premier aux entraînements, il a toujours bossé, en vrai professionnel, et tout ce qu'il montre aux entraînements est positif. Maintenant, il faut qu'il confirme."

Le milieu arrivé cet été de Villarreal a dit avoir suivi un "processus physique", après les vacances de Noël, pour se renforcer, lui qui n'a pas été épargné par les blessures en début de saison. "Les premiers mois ont été durs, j'ai eu des moments difficiles, surtout les trois derniers mois de 2019. Mais les coéquipiers, le staff, ils ont tout fait pour que je me sente bien. Et puis je parle mieux français, les gens me connaissent mieux, mes coéquipiers aussi, donc tout va bien. J'espère que ça va continuer. Je dois encore m'améliorer"

Mario Gonzalez Gutierrez a aussi confié vouloir rester au Clermont Foot la saison prochaine, lui qui dispose d'une option d'une année supplémentaire dans son contrat. "Pour l'instant, c'est une année incroyable. Après, on ne sait pas ce qu'il va se passer, mais on reste concentrés, on fait bien les choses à l'entraînement et sur le terrain. Il reste onze matchs, il faut continuer comme ça. Contre Sochaux, on aura sûrement un peu plus envie, car on avait pris 4-0 à l'aller, mais ça reste un match normal, avec trois points en jeu."