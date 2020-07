Le clin d'oeil de Pierre-Antoine Capton au SM Caen et à ses supporters

En discussion pour reprendre le SM Caen, Pierre-Antoine Capton se fait discret mais n'oublie pas les petits clins d'oeil amicaux aux supporters normands à l'image d'un tweet posté ce vendredi et destiné au SM Caen et à We Are Malherbe. Son projet de reprise inspire également les supporters caennais.

Le Tweet de Pierre Antoine Capton a été partagé plus d'une centaine de fois et liké près de cinq cents fois

S'il ne prend pas encore publiquement la parole, Pierre-Antoine Capton n'en oublie pas de prendre contacts avec le peuple Rouge et Bleu.

Après avoir présenté son projet à la Mairie de Caen et avoir discuté par téléphone avec des représentants du MNK 96, le principal groupe de supporters, le producteur et président de Mediawan a posté sur Twitter un message en direction du compte du SM Caen et de We Are Malherbe, le groupe de supporter caennais très actifs sur les réseaux sociaux et en identifiant la Mairie de Caen.

Ce clin d'oeil n'a pas manqué de faire réagir les supporters caennais. Pierre-Antoine Capton y a même reçu le soutien d'un journaliste qui a vécu de grands moments à la tête de clubs de football (PSG, Châteauroux) : Michel Denisot. Ce dernier faisant par la même occasion un clin d'oeil à Brahim Thiam.

A ceux qui se demandent qui est Pierre-Antoine Capton, Veeeking, un supporter du Stade Malherbe Caen, s'est chargé de faire une petite bio express décalée

Le projet de Pierre-Antoine Capton de prendre la majorité du capital du SM Caen avec la participation d'un fonds américain a également inspiré Caengourou, le supporter chantant exilé en Australie.