Longueau, France

4 matchs, 4 défaites ! Il n'en faut pas plus aux dirigeants du club de Longueau pour prendre la décision radicale de se séparer de l'entraîneur Leila Mahalaine. Arrivée cet été pour conduire l'équipe promue en Nationale 2, Leila Mahalaine n'arrive pas à convaincre ses joueurs et n'a pas le comportement attendu sur le terrain et hors du terrain selon le président Serge Tristram.

"Il faut savoir ouvrir les yeux très tôt et changer"

Serge Tristram qui explique sur France Bleu Picardie que "cela ne peut plus durer et qu'il faut savoir ouvrir les yeux très tôt et changer ". L'attitude du coach est selon le président de Longueau source de conflits entre les joueurs et ne serait pas à la hauteur de l'esprit familial du club. Le nouvel entraîneur pourrait être l'ancien professionnel Emilien Barbry en provenance de Lambersart.