Le club de foot de Canet lance son opération maintien

Le Canet RFC retient son souffle avant de reprendre son élan. Le club catalan a connu deux montées les cinq dernières années jusqu'à atteindre en 2020 la nationale 2. Après des saisons à jouer les premiers rôles, la donne est désormais différente. Dans les bureaux du stade Saint-Michel, on ne parle que de maintien !

"Ca va être très compliqué, explique l'entraîneur Farid Fouzari, on est dans un groupe très relevé, je connais bien nos adversaires car j'ai entraîné Martigues et on aura face à nous des équipes ambitieuses qui jouent la montée comme Fréjus, Grasse, Hyères, Toulon. Dans ce groupe, c'est plus facile de citer des équipes qui ne jouent pas la montée que d'en citer qui jouent la montée."

Les deux dernières années, Canet affrontait des équipes du sud-ouest. Cette année, le CRFC a basculé dans le groupe composé majoritairement d'équipes du sud-est (avec en plus Lyon, Auxerre, Louhans-Cuiseaux entre autres). A Saint-Michel, ça va faire de beaux derbys mais sportivement c'est clairement plus rude et relevé : "Ce changement de poule n'était pas prévu, explique le manager général Jordi Delclos, on a été très surpris. On est excité parce que ça va faire de belles affiches mais on est aussi inquiet parce que c'est une poule très relevée. On a de l'ambition, si on peut aller chercher le haut de tableau on le fera mais en toute humilité, le maître mot c'est le maintien !".

Objectif Ligue 3 un peu plus tard

L'humilité est forcément de mise car les championnats amateurs entament une profonde refonte. La saison va être âpre et disputée, cinq équipes sur seize descendront en fin de saison à l'étage inférieur ! Canet veut bien sûr éviter ça. A l'horizon 2024 - 2025, une ligue 3 verra le jour et c'est forcément cet objectif un peu plus lointain que vise le club.

Si ce groupe de nationale 2 est relevé sportivement, il l'est aussi financièrement. L'humilité est aussi dictée par le classement des budgets. Beaucoup de clubs affichent le double du budget de Canet qui reste autour du million d'euros pour cette exercice 2022-2023 : "On se rend compte qu'aller chercher du sponsoring est de plus en plus compliqué. Le club continue d'avancer et de se structurer avec notamment l'arrivée d'un directeur général (Ndlr : Frédéric Pel). On a des objectifs à moyens termes, cette année on vise le maintien mais dans quelques années on espère la montée avec l'appui de la mairie de Canet et de nos partenaires mais c'est vrai que l'après COVID est compliqué pour nous et pour tout le monde."

Et puis, au fil des saisons, Canet a su s'imposer dans le paysage sportif catalan mais sait que ça reste fragile : "c'est toujours compliqué, rajoute Jordi Delclos, on sait qu'il y a une forte attente mais c'est dur aussi de faire venir les gens au stade, ils sont très exigeants. On a aussi les deux mastodontes du rugby, à côté. Mais on travaille pour proposer du beau spectacle à domicile, on travaille pour améliorer notre réceptif et pour ramener du public au stade."

Canet - Toulon en ouverture à Saint-Michel

Pour séduire le public, il ne faudra pas rater son entame face à Toulon, ce samedi (à 18 heures), pour les Canétois et leur meneur de jeu Toufik Ouadoudi : "Il faut prendre ça comme une chance de commencer la saison à domicile, devant notre public, il faut aller chercher la victoire".

Canet va lancer sa saison avec des objectifs clairs en championnat mais avec aussi dans un coin de la tête la coupe de France. Après le quart de finale 2021, il y a toujours cette frustration d'avoir réalisé un parcours fantastique à huis clos : "la coupe c'est du bonus, rajoute Toufik Ouadoudi, mais le coach ça lui tient à cœur et à nous aussi mais il faut déjà assurer le maintien et s on peut on donnera tout en coupe de France."

Côté effectif, le visage du CRFC a été modifié à l'intersaison. Il y a eu des départs marquants comme ceux des emblématiques joueurs Maxime Ferry et Jérémy Posteraro en direction d'Argelès. Le club conserve des joueurs historiques comme Toufik Ouadoudi, Pascal Vié, Chris Lybohy,...

Les arrivées et les départs à l'intersaison

: Boronad (entraîneur adjoint, FC Albères Argelès), Bofunda (attaquant, Béziers), Elhani (ailier droit, Saint-Louis Neuweg), Abkary (milieu offensif, Sannois/Saint-Gratien), Gau (défenseur, Béziers), Atcham Atcham (attaquant, FC Albères Argelès), Llort (latéral gauche, AS Saint-Etienne), Charrat (latéral gauche, FU Narbonne), Rouquier (défenseur, FC Albères Argelès, Akakpo (milieu droit, U17 CRFC), Di Capua (milieu, ESTAC Troyes), Mukendi (ailier gauche, Belfort). Départs : Lamour (entraîneur adjoint, libre), Moreira, El Khabchi (libres), Khechmar, Hérelle, Diaby (Alès), Guirassy (Stade Briochin), Atlan (arrêt), Ferry, Ba, J. Posteraro (milieu défensif, FC Albères Argelès), Goteni (fin de prêt), Decker (FC Dudelange 91).