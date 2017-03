Le club de football de Nancy en vente sur Le Bon Coin

L'annonce postée ce midi, retirée en fin journée aurait pu prêter à sourire si le club de football de ligue 1 de Nancy ne vivait pas depuis ce week-end une crise importante. A domicile ce samedi 18 mars, les footballeurs nancéiens ont été battus par la lanterne rouge Lorient.

L'annonce est restée sur le site toute l'après-midi de ce lundi 20 mars, avant d'être retirée avant 18 heures ! On y voyait trois photos du stade Picot à Nancy , sur l'une d'elle "A Saisir" avec un pouce levé. " A vendre , association sportive de football basée à Nancy" pouvait -on lire encore sur l'annonce d'un certain "Stan". "Laissé en l'état depuis sa légère rénovation en 2007, un peu à l'abandon depuis quelques mois". L'annonceur ajoutait "moquette synthétique à changer, blason à redorer, éventuel barrage à passer. A Saisir club de foot de pro A à Nancy ! " . Prix 20 millions d'euros, surface 8000m2. L'annonce n'a pas fait long feu. L'annonceur plaisantin Stan réagissait sans aucun doute après la nouvelle défaite du club de football de Nancy 3 à 2 à domicile face à la lanterne rouge Lorient ce samedi 18 mars. Une défaite qui plonge l''ASNL dans la crise à huit rencontres de la fin de la saison du championnat de ligue 1. Nancy est toujours 18 ème du classement et barragiste avec maintenant seulement trois points d'avance sur Lorient, dernier.