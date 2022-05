Le club Racing Besançon est champion de la National 3 et monte en National 2

Ce match à domicile contre Sochaux FC était décisif et ils y sont arrivés avec un match nul (0-0). Grâce à ce point, le club monte en National 2. Les supporters étaient fous de joie et ont inondé le terrain au coup de sifflet final.

Cela faisait 10 ans que le club attendait ça, et les voilà champion de National 3 et nouvel arrivant de la National 2. Tout cela grâce au match nul contre Sochaux FC (0-0) au stage Léo Lagrange à Besançon samedi soir.

Pierre-Loic a les larmes aux yeux. "Il y a vraiment un sentiment de famille ici à Besançon. Moi je ne suis pas bisontin, mais j'ai appris à connaitre ce club, et de voir tout ce monde-là sur la pelouse...franchement c'est magnifique" s'émeut ce supporter de la dernière heure.

Aller le plus loin possible

Sabrina partage la même émotion, elle qui connait le club grâce à son compagnon, membre des supporters La brigata. "C'est l'aboutissement d'un travail, la passion qu'ont mis nos hommes dans tout ça" explique-t-elle fièrement.

Maxime et Arnaud, de leur côté, voient plus loin que la montée en National 2 : "Nous on veut que notre club devienne pro. On doit se donner les moyens pour qu'à Besançon, ça soit une ville de foot"

C'est une joie collective

L'entraineur Jean-Marc Trinita est au cœur de la foule sur le terrain, entouré de ses joueurs. "C'est un soulagement, une joie collective. C'est très fort pour moi parce que c'est mon club depuis longtemps" raconte le coach, le sourire aux lèvres.

Prochain objectif pour le club ? Se maintenir l'année prochaine en National 2.