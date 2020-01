Le co-président du club de St-Pryvé espère "que Monaco laissera la recette", après le match de Coupe de France

Baptiste Ridira , coach de St-Pryvé St-Hilaire (à gauche), et Jean-Pierre Augis, co-président du club, en conférence de presse le 15 janvier 2020

Orléans, France

Le club de l'AS Monaco va-t-il laisser sa part de recette à St-Pryvé St-Hilaire Foot, club amateur qu'il va affronter en seizièmes de finale de la Coupe de France de football lundi 20 janvier ? Le co-président de St-Pryvé, Jean-Pierre Augis, l'espère : "personnellement, je pense que Monaco devrait nous laisser la recette. A choisir, je préfère, il n'y a pas de problème !"

Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse à Saint-Pryvé Saint-Mesmin, ce mercredi, le co-président du club, dit ne pas savoir "ce qui s'est passé entre Trélissac et Marseille" [[l'OM n'avait pas laissé sa recette au club amateur périgourdin](https://www.francebleu.fr/infos/societe/trelissac-om-recette-stade-polemique-foot-coupe-de-france-1578285979), après le match en Coupe de France le 5 janvier, ce qui avait provoqué une vive polémique], mais "je ne pense pas que Marseille avait vraiment besoin de la moitié de la recette du match contre Trélissac".

Nous, on laisse notre recette quand on joue contre des plus petits clubs

"Le budget de Monaco, j'ai regardé, c'est 215 millions d'euros. Nous, à St-Pryvé, c'est un peu plus de 800.000 euros, il n'y a aucune comparaison. Nous, quand on joue contre des équipes de niveau inférieur en Coupe, on laisse toujours toute la recette, même si je sais qu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes sommes" que pour le match de lundi prochain, poursuit Jean-Pierre Augis.

La question sera réglée avant lundi

Le dirigeant de St-Pryvé St-Hilaire indique qu'il va rencontrer, ce jeudi, le représentant de l'AS Monaco et que cette question de la recette du match sera réglée avant la rencontre, programmée le 20 janvier à 20h55. Rappelons que 7300 personnes vont assister à cette affiche entre le club de N2 et le club de Ligue 1, au stade de la Source à Orléans, dont 5700 entrées payantes.

Après les 32èmes de finale de la Coupe de France, et la victoire contre Toulouse 1/0 au stade du Grand-Clos à St-Pryvé St-Mesmin, le TFC avait laissé toute la recette aux pryvatains (1800 spectateurs présents).

St-Pryvé laissera la recette de la buvette à l'US Orléans

Par ailleurs, ce sont les bénévoles de l'US Orléans qui vont s'occuper de la buvette le soir du match, au stade de la Source, où évolue habituellement l'USO en Ligue 2 : "nous laisserons la recette de la buvette à l'USO", indique l'autre co-président de st-Pryvé, Jean-Bernard Legroux (soit 5000 à 6000 euros estimés). "C'est normal, nous nous entendons très bien avec l'US Orléans qui nous rend des services, ils se sont occupés de la billetterie en ligne pour notre match contre Monaco".

Les bénévoles de St-Pryvé en tribunes, pour une fois

Cela permettra aussi aux bénévoles de St-Pryvé St-Hilaire de profiter du match en tribunes : une vingtaine de bénévoles du club amateur sont invités à assister au match contre Monaco en tribune Honneur (tribune Ranoul). "Ce sont des gens qui donnent de leur temps toute l'année pour le club, on leur doit bien ça !"