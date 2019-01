Le coeur vers "Emi", le FC Nantes arrache le nul face à Saint-Etienne

Beaujoire, Nantes, France

Ce mercredi soir, le FC Nantes a mis un terme à une série de trois défaites consécutives en arrachant le nul face à l'AS Saint-Etienne (1-1) et ce n'est pas si anecdotique que cela. Bien sûr, dans le lourd contexte marqué par la disparition d'Emiliano Sala, le sportif passe au second plan. Il n'empêche, en égalisant une dizaine de minutes après avoir encaissé la première réalisation signée Rémy Cabella à la 58e minute (lequel, dignement, n'a pas célébré son but), les Canaris ont fait preuve d'un caractère exceptionnel dans une rencontre qu'il était forcément difficile d'aborder. C'est Waris Majeed qui a permis de délivrer la Beaujoire pour mettre fin à la disette offensive des Jaune et Vert dont le denier buteur en date était, et c'est tout un symbole, Nicolas Pallois (contre Montpellier), l'un des plus proches d'Emiliano Sala, celui-là même qui l'avait accompagné à l'aéroport pour prendre ce vol tragique...

Le jeu interrompu à la 9e minute...

Poussée par un public tout aussi exceptionnel, qui n'a pas cessé de chanter et scander le nom de l'attaquant, l'équipe de Vahid Halilhodzic n'a pas toujours été très séduisante mais on le lui pardonnera volontiers.

De cette soirée, on retiendra donc l'hommage unanime, immense, rendu à celui qui est parti trop vite (sans oublier le pilote, père de famille) avec cette interruption à la 9e minute, comme le numéro que Sala arborait ici. Mais on retiendra aussi les faits de jeu et notamment ces deux cartons rouges brandis par M. Schneider, l'arbitre, à l'adresse de Fabio et de M'Villa, coupables de s'être écharpés de manière trop véhémente avant la pause. Pourquoi s'arrêter sur ce non-événement ? Tout simplement parce que cette double expulsion, très sévère, ne manquera pas de nourrir encore et toujours la petite polémique qui rythme, journées après journées, le football d'aujourd'hui. Et si on s'en plaint d'habitude, elle nous rappelle cette fois que la vie est ainsi, faite de petits tracas sans importance. Et ça fait du bien de le rappeler...