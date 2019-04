Le collectif des victimes de Furiani espère toujours le retrait des matchs programmés le 5 mai

5 mai 1992 : une tribune du stade s'effondre à Bastia, juste avant la demi-finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Bilan : 18 morts, plus de 2357 blessés. La saison dernière, aucun match professionnel ne s'était joué en France le 5 mai, pour la première fois depuis 2012, date anniversaire des 20 ans du drame. Cette fois, cinq matchs de Ligue 1 sont programmés ce dimanche 5 mai. Le collectif des victimes dénonce cette décision, et demande à la LFP (Ligue de football professionnel) de décaler ces rencontres.

Si l'OM joue à Strasbourg le vendredi 3 mai, en revanche cinq autres matchs sont prévus le dimanche : Montpellier/Amiens, Nantes/Dijon, Toulouse/Rennes, Monaco/Saint-Etienne et enfin Lyon/Lille.

"On ne comprend pas. On nous avance des contraintes de calendrier sportif. Mais on se rend bien compte que quand il y a des soucis météorologiques, c'est possible de reporter. Et avec les manifestations des "gilets jaunes", des matchs ont été reportés avec une facilité incroyable. On nous avance cette fausse excuse, on nous prend pour des imbéciles." Josepha Giudicelli, président du collectif des victimes de Furiani