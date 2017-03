Le compte à rebours débute ce soir pour l'US Orléans

Face à l'une des meilleures équipes de Ligue 2 à domicile, l'USO devra montrer beaucoup de détermination. Certains joueurs font leur retour après la petite trêve internationale. Pour rester dans la course au maintien, il faudra parfois se sublimer, pourquoi pas dès ce soir?

Attaquer la dernière ligne droite du championnat par Troyes, ce n'est pas du gâteau. L'équipe auboise, 6ème, à 2 points du podium a des ambitions et a l'effectif taillé pour prétendre à l'étage supérieur. Et même s'ils ont eu un début de championnat un peu plus délicat, ils restent un des candidats à la Ligue 1. Leurs récentes victoires éclatantes 4-0 à domicile face à Amiens et Strasbourg, 2 autres équipes bien placées démontre leur aisance dans leur stade de l'Aube ou les champenois n'ont perdu que 2 fois cette saison (1ère journée contre Sochaux et mi-janvier face à l'AC Ajaccio). Un club que connait bien le milieu offensif orléanais Mickaël Baretto pour y avoir évolué, il a pu constater la gourmandise de son ancienne équipe pour le ballon.

Mickaël Baretto est de retour après une petite blessure et il espère bien briller devant son ancien club © Maxppp - Pascal Proust

Le milieu orléanais connait bien les forces de son ancienne équipe dont les bases restent les mêmes Partager le son sur : Copier

"Réaliser un exploit"

Mais si Troyes n'a pas beaucoup le droit à l'erreur pour rester en course pour la montée, l'USO sait que son salut risque de passer par quelques belles performances à l'extérieur. Sur les 8 matchs à disputer, Orléans devra en disputer 5 en dehors de la Source. Une configuration pas évidente pour une équipe dont les résultats à la maison sont nettement plus brillants. Le point positif c'est que l'USO a découvert la victoire à l'extérieur récemment et depuis 2017, le bilan est beaucoup moins mauvais que sur le début de saison. Le défenseur central Joël Sami a de bonnes sensations avant d'aller se frotter aux troyens.

Le défenseur Joël Sami s'attend à une rude épreuve ce soir face à l'allant offensif troyen © Maxppp - Pascal Proust

L'optimisme du défenseur central de l'USO dans ce déplacement pourtant compliqué Partager le son sur : Copier

Des retours qui peuvent faire du bien

Chassé-croisé à l'infirmerie pour ce match de la 31ème journée de Ligue 2. Chemin et Baretto reviennent après blessure, Nabab est pleinement opérationnel. En revanche Dupuis, Ayari et Ligoule sont au repos pour se soigner. En défense, Gauthier Pinaud est suspendu. Une équipe orléanaise très mouvante en raison des pépins physiques ou des sanctions. C'est peut-être ce qui explique un net ralentissement de la forme orléanaise après la belle série du mois de février. L'USO reste sur 3 matchs sans succès, une situation peut-être lié à certaines absences ou soucis de santé analyse l'entraineur Didier Ollé-Nicolle.

L'équipe a bien travaillé et bien récupéré pendant la trêve estime l'entraineur de l'USO © Maxppp - Fred Douchet

Le retour de certains joueurs peut changer l'état d'esprit de l'équipe Partager le son sur : Copier

La rencontre, qui s'annonce bien ouverte entre ses 2 équipes qui auront besoin de faire grossir leur quota de points, sera, comme d'habitude à suivre sur France Bleu Orléans. En parallèle il y aura également du basket avec une rencontre là aussi à enjeux entre l'OLB et le Portel. Rendez-vous dès 19H25 et manquez pas notre concours de pronostics Foot et Basket avec de très beau lots à gagner (maillots, ballons et places VIP pour le basket).