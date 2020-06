Le Conseil d'Etat entérine la fin de saison de Ligue 1, mais suspend les relégations d'Amiens et Toulouse

Le Conseil d'Etat a suspendu mardi la relégation en Ligue 2 d'Amiens et de Toulouse, et rejeté le recours introduit par Lyon qui exigeait de reprendre la saison 2019-2020 arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus.

Après avoir entendu les clubs et l'instance qui gère le football professionnel le 4 juin, le Conseil d'Etat a suspendu mardi la relégation en Ligue 2 d'Amiens et de Toulouse, et rejeté le recours introduit par Lyon qui exigeait de reprendre la saison 2019-2020 arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus. Les trois équipes contestaient la décision de la Ligue de football professionnel (LFP), d'arrêter le championnat mi-mars, à la 28e journée, et de figer le classement.

Concernant la fin de la saison de championnat, le juge des référés a estimé "qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui pesait les avantages et les inconvénients d’un arrêt immédiat du championnat, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile" peut-on lire dans le communiqué. "S’agissant du classement établi en tenant compte des rencontres déjà disputées", le juge a choisi de valider "les modalités définies par la Ligue, notamment pour le classement du championnat de Ligue 1, compte tenu notamment de ce que tous les matchs de la 28e journée n’ont pu être joués."

La Ligue de football professionnel (LFP), en lien avec la Fédération française (FFF), est invitée à réexaminer, d'ici au 30 juin 2020, la question du format de la Ligue 1 pour le prochain exercice, qui pourrait se jouer à 22 équipes au lieu de 20 actuellement.

