Le Conseil d'Etat confirme la relégation du Mans FC en National

La relégation du Mans FC en National est confirmée par le Conseil d'Etat. La plus haute juridiction a rendu sa décision ce mardi 7 juillet et écarte l'élargissement de la Ligue 2 à 22 équipes.

Cela faisait plus de deux mois que le Mans FC se battait pour rester en Ligue 2. Une bataille désormais perdue puisque le Conseil d'Etat a rendu son avis ce mardi 7 juillet et confirmé la relégation du club manceau et de l'US Orléans en National. Les deux clubs avaient déposé un recours suite à l'arrêt des championnats à cause de l'épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué commun, Le Mans FC et l'US Orléans affirment que la plus haute juridiction administrative "confirme la décision du Comex de la Fédération française de Football" . En somme, elle refuse de faire passer le format de la Ligue 2 de 20 à 22 clubs. Un élargissement qui avait été validé en mai dernier par la Ligue (LFP) et qui était la condition nécessaire pour éviter au Mans FC, avant-dernier du tableau, de descendre en Nationale.

Pour rappel, les deux clubs avaient déjà plaidé leur cas devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), avant d'être déboutés.

Une décision injuste et cruelle

Dans son communiqué, Le Mans FC prend acte mais parle d'une "décision injuste et cruelle". Après cette période délicate, le club regarde désormais vers l'avenir : "nous nous tournons à 100% dans la préparation de la nouvelle saison dans un championnat qui sera très relevé avec la présence à la fois de plusieurs clubs professionnels, de grands noms du football et de spécialistes de la division".