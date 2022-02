Le Corrézien Laurent Koscielny ne jouera plus sous le maillot bordelais mais reste ambassadeur du club

Laurent Koscielny quitte le maillot marine et blanc des Girondins de Bordeaux. Le club et le défenseur corrézien ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat du joueur deux ans avant le terme de son engagement. Laurent Koscielny ne joue plus mais il reste salarié du club en tant qu'ambassadeur. Il sera chargé du développement des partenariats à l'international. Depuis plusieurs semaines le climat était tendu entre Laurent Koscielny, 37 ans, et les dirigeants girondins qui ne voulaient plus de lui sur le terrain. Un accord qui permet en tout cas au Corrézien de garder son salaire le temps éventuellement de trouver un autre engagement dans un club.