OM : le coup de gueule de Jacques Cardoze sur la commission de discipline après les incidents face à Lyon

"Cette commission de discipline est illégitime, il s'agit d'une parodie de justice." Les mots de Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, sont forts, mais traduisent bien le ressentiment de tout le club olympien à l'égard de la LFP.

L'Olympique de Marseille n'a tout simplement pas été convié à la commission de discipline qui se réunit ce mercredi pour décider des sanctions contre Lyon, après le match interrompu le 21 novembre dernier au Groupama Stadium pour un jet de bouteille sur le capitaine marseillais Dimitri Payet.

"Est-ce que vous connaissez une cour de justice dans le monde, civile ou sportive, qui convoque le responsable mais pas la victime ?" - Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM

Furieux que l'OM ne puisse pas apporter une voix contradictoire lors de cette réunion, Cardoze dénonce un rapport dilué : "L'état de santé de Dimitri Payet est contenu dans quatre petites lignes dans un rapport qui fait douze pages."

Les sanctions de la commission contre l'OL ce mercredi

Face aux journalistes, il évoque également le mépris de cette commission de discipline à l'égard du club le plus populaire de France et qui réalise les meilleures audiences : "On se sert de nous pour des raisons commerciales et on nous laisse à la porte lorsqu'il s'agit de discipline et de justice ? C'est intolérable."

Après les incidents fin novembre, l'Olympique Lyonnais avait déjà été sanctionné d'un match à huis clos à titre conservatoire. Ce mercredi, Lyon pourrait écoper d'un nouveau match sans ses supporters, ainsi que le retrait d'un point avec sursis.